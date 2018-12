Luis Estebes, un suboficial de segunda del Ejército del Perú, es el principal sospechoso de la muerte de Marisol Estela Alba, cuyos restos fueron hallados en un cilindro lleno de cemento. Ambos mantenían una relación tormentosa, donde el principal problema eran los celos enfermizos de Estebes, señala el departamento de investigación criminal de Villa El Salvador.

Marisol fue vista con vida por última vez el 30 de noviembre. Preocupada, porque no llegó a casa, su hermana Melva llamó a Estebes para preguntarle por su paradero.

Sostuvieron esta conversación, indica América Noticias.

Melba: ¿Dónde está Marisol? Aló.

Luis: Ayer me dijo que iba a verte a ti

M: Luis, no seas mentiroso. Marisol no está acá

L: Verdad. Ella está contigo.

M: Te lo juro que no está acá

L: Justo de verdad justo estaba pensando salir para allá.

M: Por eso yo también te estoy llamando. ¿Dónde está mi hermana? La estoy llamando a su celular y no me contesta y yo quería que tú me pases con ella.

Un militar es el principal sospechoso del asesinato de la mujer hallada en un cilindro

Luis Estebes fue denunciado por lesiones años atrás. En 2015 agredió a una persona en las calles de San Juan de Miraflores y todos los involucrados terminaron en la comisaría. En febrero del mismo año, protagonizó otra pelea en la vía pública. En 2017 fue denunciado por conducir en estado de ebriedad.