El escritor Mario Vargas Llosa, condecorado por la Municipalidad de Lima, hizo una análisis sobre las crisis política que el Perú afrontó recientemente y advirtió que no hay que ceder ante “adversarios de la libertad” porque los resultados serían negativos.

“El Perú ha sufrido una crisis grave, en meses recientes por culpa de un intento de golpe de estado, felizmente fallido, y el esfuerzo de grupos extremistas para acabar con la legalidad y la democracia. Han contado por desgracia con el respaldo de gobiernos extranjeros y medios de comunicación, no debemos permitir que esos adversarios de la democracia y la libertad logren su propósito porque el resultado sería nefasto para el Perú”, manifestó el Nobel de Literatura.

Además, el escritor arequipeño pidió a los peruanos que defiendan la democracia y que afronten los desafíos sociales y económicos “de acuerdo con el orden constitucional y el estado de derecho”.

“Cuando el Perú ha pretendido resolver sus problemas por la vía autoritaria y demagógica, la cura ha sido peor que la enfermedad”, dijo.

Mario Vargas Llosa fue condecorado con la Orden al Mérito en Grado de Gran Cruz por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a quien agradeció la distinción.

En la ceremonia en el Teatro Municipal en el Centro de Lima, Vargas Llosa explicó por qué suele referirse a los problemas que se suscitan en el Perú.

“Las cosas que suceden o dejan de suceder en el Perú, me preocupan, especialmente y que sus éxitos y fracasos me conmueven o entristecen o me comprometen, por eso de tanto en tanto me veo obligado a contribuir con el el debate público expresando mis opiniones”, señaló.





