Mario Poggi y el día que estranguló al presunto "descuartizador de Lima"

Mario Augusto Poggi Estremadoyro llegó a tener muchas facetas en su vida. Fue artista y autor de libros con nombres particulares, psicólogo, criminólogo, escultor, humorista y también el asesino confeso del supuesto "descuartizador de Lima", una historia verídica que agitó la capital hace exactamente 39 años.

Poggi estudió psicología en la Universidad Ricardo Palma y criminología en la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica escribiendo su primer libro en 1970 titulado "Mi primer pajazo" y llegando a trabajar, a inicios de los años 80 como psicólogo de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP), donde se desarrolló la insólita y terrible historia.

Exactamente a inicios de 1986, en Lima se hallaban, en diversos basurales, restos humanos cercenados como piernas y partes de troncos e incluso cabezas totalmente desfiguradas, todos pertenecientes a mujeres.

Diversos diarios sensacionalistas causaron zozobra con sus titulares, llamando al incógnito criminal como el "descuartizador de Lima", lo que derivó en una paranoia colectiva en la capital. El presunto feminicida tendría, presuntamente, responsabilidad en al menos 7 asesinatos.

Era jueves, febrero 6, cuando las autoridades dieron con el sospechoso de estos terribles crímenes, el temido "descuartizador" había sido identificado como Ángel Díaz Balbín, nacido en 1955, oriundo de Chincha que en algún momento de uno de los interrogatorios aseguró sentirse "paranoico".

Es en este momento que Poggi hace presencia en la historia, pues fue llamado debido al estado del sospechoso. La Policía llamó al psicólogo para verificar la supuesta patología del acusado.

Vestido de una forma estrafalaria, como era costumbre, Poggi llegó al día siguiente al antiguo local de la revista Caretas del jirón Camaná, en el Centro de Lima, pidiendo hablar con el periodista redactor de policiales Jorge Salazar.

Imagen Revista Caretas y su portada sobre el asesinato perpetrado por Mario Poggi

"Yo era coordinador de la revista 'Caretas' y tenía que ver a mucha gente que quería hablar con Enrique Zileri, el director; pero tenían que hablar previamente conmigo. En esas estaba cuando suena mi teléfono y la secretaria me dice: "Señor Salazar, afuera había un loco que dice que tiene información sobre el descuartizador Díaz Balbín, me ha dado miedo, pero nadie le ha hecho caso y se ha ido". Ese era el caso de moda. Le pregunté cómo era y tuve una corazonada. Así que bajé corriendo a buscarlo y lo encontré. Me dijo que tenía un negocio; y efectivamente, se había robado todas las investigaciones e interrogatorios de la PIP. Era el psicólogo de la policía", señaló el propio Salazar, en una entrevista con Eduardo Abusada Franco.

Así es como llega Poggi junto al periodista y el fotógrafo Víctor Ch. Vargas al viejo local de la División de Homicidios, en la avenida España del Centro de Lima. Ahí los policías trataban a Poggi de "doctor", mientras pedía que lleven al acusado esposado a la oficina, quien en esos momentos se hallaba demacrado y con una gran barba.

Poggi empezó un extraño ritual, tocándole la cabeza al prisionero, que no emitía sonido alguno. "¡Eres el descuartizador! ―gritaba Poggi ahuecando la voz―, aquí en el cráneo puedo palpar tu inteligencia asesina".

El sábado 8 de febrero se publicaba el artículo de Salazar que incluía las fotos de Poggi "analizando" al presunto "descuartizador de Lima", Ángel Díaz Balbín. Esto parecía algo muy consecuente y natural, pero al día siguiente, una noticia dejaría boquiabiertos a los limeños.

En un noticiero televisado, aparecía Poggi llorando en la oficina de Homicidios, gritando "¡Salvé a la humanidad! ¡Acabé con el monstruo!".

Lo que todos sospechaban terminó por confirmarse poco después. El psicólogo había pedido al oficial de turno que trajeran al prisionero con los brazos esposados a la espalda, solicitando, además, una entrevista a solas con él.

Lo que dice la versión del estrafalario psicólogo es que, cuando estuvo con el sospechoso a solas y sin testigos, se quitó las ropas y también desnudó al detenido. Intentó excitarlo, porque quería que le mostrara cómo violaba a sus víctimas antes de matarlas y descuartizarlas, pero Díaz Balbín no respondía a sus provocaciones.

Imagen Así informaban los medios de la época el asesinato del "descuartizador de Lima"

Después de una hora de entrevista Poggi acostó a Díaz Balbín boca abajo (inmovilizado como estaba, de pies y manos). Sacó la correa de cuero de sus pantalones con el detenido echado boca abajo y lo estranguló con ella. Luego se vistió y salió de la habitación en la que se había encerrado con Díaz Balbín.

Comunicó a sus compañeros policías que lo había estrangulado porque Díaz Balbín, con su locura, pronto hubiera salido nuevamente a matar a las calles.

"Me aterraba la posibilidad de que saliera libre. La principal testigo se había asustado y decidió no acusarlo formalmente. Había el riesgo de que siguiera matando", dijo muchos años después el propio Poggi, en una entrevista con El Comercio en 2011.

Pese a darle muerte a Díaz Balbín, los crímenes continuaron por varios meses. Por otro lado, el juicio contra Poggi por el premeditado asesinato de un detenido en pleno cuartel policial, se volvió pronto en más un chisme llenos de comentarios sarcásticos que le daban poca seriedad al hecho en cuestión.

Poggi luego aseguró que él no lo había matado sino que había sido inculpado, y alegó que él, con 45 años de edad, ya era "muy viejo para matar a ese chico". Sin embargo, en 1987, fue condenado a 12 años de prisión por el homicidio, aunque cumplió solo 4 años y 8 meses de condena en el penal San Jorge.

Luego de publicar un libro autobiográfico "Yo solo sé que soy un imbécil" en 1990 y una filmación en el 2000 titulado "Mi crimen al desnudo", donde hacía de sí mismo al relatar la historia detrás del homicidio de Díaz Balbín , intentó con la política donde no tuvo mucha prosperidad.

Imagen El libro autobiográfico de Mario Poggi

El estrambótico Poggi, que se autodenominaba "loco de parque", falleció víctima de un paro cardiaco el 26 de febrero de 2016, a poco de cumplir 73 años, en el hospital Casimiro Ulloa. Falleció al mediodía de aquel viernes y sus restos fueron velados en la iglesia Virgen de Fátima en Miraflores.

