El presidente ejecutivo de Essalud, Mario Carhuapoma, afirmó que a la fecha continúa presentando resultados de acciones en beneficio de asegurados del Seguro Social y que el cargo en la institución es por dos años. Esto, lo mencionó luego que la semana pasada, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, señaló que existe una decisión tomada respecto al cargo que ostenta el químico farmacéutico en la institución, en medio de diversos cuestionamientos hacia su persona.

En esa línea, comentó que durante la reunión que sostuvo con la titular del sector Trabajo hubieron posiciones. “Hemos conversado y respetablemente hemos llegado a un punto y yo también respaldo el trabajo de nuestra ministra, y asimismo ella debería estar en esa posición que estamos impulsando porque la gestión del presidente Pedro Castillo está en función al respaldo y resultados de cada una de las dependencias, entidades públicas”, dijo.

Al ser consultado si en ese encuentro la ministra Chávez le solicitó su renuncia al cargo de presidente de Essalud, respondió: “No, no hemos quedado en eso. Es una posición, una opinión. Renuncia tiene que haber ciertas causales y debemos ser respetuosos de las normas. La norma ante la presidencia ejecutiva [del Seguro Social] designa por dos años salvo ciertas causales no hay ninguna causal que diga lo contrario. Está en función en los resultados de impacto. Si no hay resultado de impacto, perfecto, damos un paso al costado y seguramente otros podrían hacer una actividad diferente, por el momento todos estamos trabajando”, sentenció.

¿Qué dijo la ministra Chávez?

La semana pasada, en entrevista a Exitosa, la titular del MTPE confirmó que mantuvo una reunión con Carhuapoma. “Me reuní ayer a las 6 p.m. hay una decisión tomada y entiendo que hay un procedimiento”, indicó en una entrevista a Exitosa. Al ser consultada si la salida de Carhuapoma entonces ya es oficial, la funcionaria respondió: “Tengo que responder por la cartera y la institución de Essalud que respeto de sobremanera. Hay comunicaciones que no se hacen vía radio, televisión o Twitter. No corresponde. Hay una decisión que se ha tomado, se ha conversado y lo demás es un tema de procedimiento”.

“Es un compromiso que asumí ayer con el doctor Carhuapoma y no voy a comunicar por radio y televisión. Estoy cumpliendo mi palabra. Hay una decisión tomada”, insistió.

Chávez remarcó que como compromiso del gobierno del presidente Pedro Castillo “no debe haber ningún fantasma de corrupción” en el Seguro Social de Salud. “Hay que tener la mano dura, hay que ser muy firmes, y siempre va estar nuestra línea en esa acción. Pido la paciencia que corresponde que hay un tema de procedimiento regular que soy muy respetuosa”, finalizó.

Sobre acusación por negociación incompatible

De otro lado, Carhuampoma se pronunció sobre la investigación preliminar por la presunta comisión del delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Fue el pasado 26 de septiembre que el programa Punto Final indicó que el Ministerio Público decidió indagar a dicho funcionario, por su designación como coordinador del Gobierno Regional de Ayacucho para el traslado humanitario de personas a su lugar de origen en el inicio de la pandemia del COVID-19.

Desde Trujillo, señaló que todo funcionario público está sometido a fiscalización, pero aclaró respecto a la acusación en su contra es “incorrecta”, ya que no cumplió el cargo como funcionario porque cumplía la labor de docente principal a dedicación exclusiva de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

“Lo que hay es un tema aparentemente de negociación incompatible cuando el año pasado yo he trabajado o he apoyado en el traslado humanitario. No he sido funcionario porque el artículo 399 del código penal qué dice: ‘la negociación incompatible o el aprovechamiento del cargo es para funcionarios’, y yo no he sido funcionario. He prestado un servicio al Gobierno Regional Ayacucho siendo profesor principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, esa tipificación es incorrecta, pero si el Ministerio Público lo quiere investigar, perfecto”, señaló.

Carhuapoma indicó que hasta la fecha no ha recibido ninguna citación respecto por esta denuncia ni tampoco su abogado. “Todavía no he sido citado, pero mis abogados también están viendo el tema, y además quien no la debe no la teme”, remarcó a Canal N.

Punto Final indicó que Carhuapoma fue contratado de manera directa para esa labor el 1 de abril del 2020, pese a que, según el programa dominical, él también era, en aquella fecha, docente principal a dedicación exclusiva de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UNMSM. Este último trabajo lo desempeña desde diciembre del 2018.

Según el portal de Transparencia del Gobierno Regional de Ayacucho, Carhuapoma cobró 25 mil soles por dicho servicio. Lo que llama la atención es que dicho funcionario empezó su labor como coordinador del traslado de los migrantes el 1 de abril del 2020, pero su designación recién se produjo el 22 de mayo a través de una resolución del GORE Ayacucho.

Otra denuncia por negociación incompatible

El pasado 28 de octubre, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción denunció ante el Ministerio Público al presidente ejecutivo de Essalud, Mario Carhuapoma, por el presunto delito de negociación incompatible.

En la acusación, presentada ante la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, el procurador Javier Alonso Pacheco Palacios señala que Carhuapoma y su asesor José Romero Oscco, supuestamente, habrían realizado contrataciones irregulares en el Seguro Social, por lo que solicitó el inicio de diligencias preliminares.

