Desde el miércoles 5 hasta el sábado 8 de junio, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú emitió un aviso especial de oleaje. Según la proyección de la institución, se registrarían olas con alturas de hasta el doble de sus condiciones normales, lo que llevó a recomendar a autoridades y ciudadanía tomar medidas preventivas y de seguridad.

La mañana de este miércoles, el distrito de La Punta, en el Callao, fue uno de los lugares afectados por el oleaje anómalo. Una parte de la Plaza Grau, adyacente al muelle, terminó inundada, y el agua se empozó en la zona conocida como el Paseo de Anclas. Ante esta situación, el personal municipal cercó el área con cintas perimetrales y comenzó los trabajos de limpieza necesarios para restablecer la normalida





Transeúntes y vecinos presenciaron la escena y expresaron su preocupación, solicitando a las autoridades que mantuvieran informada a la población para que se mantuviera alejada de las zonas afectadas y se respetara el aviso emitido por la Marina de Guerra.

“No es la primera vez que pasa. Yo no me he asustado, pero sí sería bueno que no solo limpien, sino que haya personal cuidando que la gente no se acerque”, comentó una residente del Callao.

En respuesta a la situación, el área de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Callao emitió un comunicado instando a la ciudadanía a no acercarse a la Plaza Grau ni a otras zonas cercanas al mar. El objetivo es proteger la integridad física de las personas y evitar posibles accidentes debido a las condiciones peligrosas del oleaje.

Este evento ha puesto en evidencia la necesidad de medidas de precaución y una vigilancia constante en las zonas costeras durante periodos de oleaje anómalo. Las autoridades continúan monitoreando la situación y reiteran la importancia de seguir las recomendaciones y alertas emitidas para garantizar la seguridad de todos los habitantes y visitantes del Callao.

El incremento en la altura de las olas ha sido considerable y, aunque se espera que el fenómeno disminuya en los próximos días, la Marina de Guerra y los organismos locales han hecho un llamado urgente para que tanto los residentes como los visitantes se mantengan informados y respeten las directrices de seguridad emitidas. En particular, se ha destacado la importancia de evitar actividades recreativas o comerciales cerca de las zonas costeras hasta que se declare seguro hacerlo.

Además, se ha movilizado personal de Defensa Civil para realizar patrullajes constantes y asegurarse de que se cumplan las medidas preventivas. El objetivo es minimizar cualquier riesgo y asegurar que la respuesta ante cualquier eventualidad sea rápida y efectiva. Las autoridades locales han enfatizado la cooperación comunitaria como un factor clave para enfrentar estos episodios de oleaje anómalo.





Oleaje en la costa peruana. (Foto: Gob)





Marina de Guerra anunció el oleaje de ligera a moderada intensidad

El capitán Giacomo Morote, jefe de Oceanografía de la Marina de Guerra del Perú, recordó a la población que está vigente un aviso especial de oleaje, destacando que la mayor incidencia se registrará en la zona centro y sur del país.

En declaraciones a Latina Noticias, Morote precisó que “el día de ayer, la Dirección de Hidrografía ha publicado un aviso especial de oleaje, indicando que a partir de hoy, inicia un oleaje anómalo de características de ligera a moderada intensidad, con principalmente incidencia en la zona centro y sur del Perú.”

Morote también informó que, de acuerdo a los reportes de alcance nacional que manejan, ocho puertos y caletas están cerrados desde la mañana de este miércoles. “Obviamente, como el oleaje recién está comenzando y se va a ir acentuando y desplazando a todas las zonas centro y sur, es muy probable que todo tipo de actividad pesquera, portuaria o, inclusive, recreativa pueda ser limitada conforme vaya avanzando el día”, añadió.

El capitán no descartó la posibilidad de que el aviso de oleaje se extienda más allá del sábado 8 de junio. “Para esto, se debe evaluar primero las condiciones del mar y otros factores,” explicó, subrayando la importancia de monitorear constantemente la situación para asegurar la seguridad de la población y de las actividades marítimas.





Marina de Guerra anuncia oleaje de ligero a moderado





