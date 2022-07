“Mamá, tienes que mejorar en esto”, le dice su hija de 17 años. “Me tienes que enseñar sino cómo avanzo”, responde María de 41 años. Su hija ya se prepara para postular a la universidad. María está en tercer grado de secundaria, culmina el colegio que tuvo que postergar tantas veces.

María Cruz es beneficiaria y gestionaria del proyecto Aulas de Emergencia que promueve la iniciativa social “Nunca es tarde para estudiar”, cuyo objetivo es que 300 madres de bajos recursos de las ollas comunes de Villa María del Triunfo culminen sus estudios de primaria y secundaria. La iniciativa es impulsada por Bonus y la ONG Misiones de Emergencia. Todo ello se puede hacer realidad a través de la donación de puntos Bonus; con lo recaudado se obtienen, entre otras cosas, tablets, impresoras o se construyen nuevos espacios. Para ayudar ingrese a www.ayudarnocuesta.com.

También es presidenta de la ‘Olla común Digna, la unión hace la fuerza. Tres Miradores’, donde cocina y organiza. “La cabeza siempre tiene que dar el ejemplo”, es casi una sentencia de vida para María, valiente y perseverante.

-¿Por qué dejó de estudiar?

Por el tema económico. Éramos seis hermanos y no había lo suficiente para que nos den estudios para los seis. Terminé la primaria y comencé a trabajar a los 12 años, y nos vinimos de Cochabamba a Chiclayo.

-¿Quién comunicó que no seguirían estudiando?

Mi mamá, porque mi papá nunca estaba pues trabajaba en la selva. Mi mamá era quien mayormente nos cuidaba.

-¿Cuando le dijeron que no seguiría estudiando cuál fue su reacción?

Nos pusimos a llorar porque nosotros queríamos seguir estudiando. Allá la costumbre es que si no estudias te mandan a trabajar, y me costó bastante trabajar porque era una niña. Siempre he sido de las personas que le gustaba estudiar. Mi sueño era estudiar sí o sí. Pero todo el tiempo trabajé en casas, cuidando niños, cocinando, hasta que cumplí 15 años y de ahí me fui a Lima.

-¿Sus padres la mandaron a Lima?

Estaba trabajando en Chiclayo y conocí a una familia que dijo que había trabajo en Lima. Me vine con una familia adulto mayor y me trataban bien. Pero luego volví a Chiclayo, tenía el bichito de querer estudiar la secundaria. Mi mamá me decía: “Para qué la secundaria, si eso no te va a servir, estudia carreras cortas”. Entonces, me puse a estudiar Cosmetología y Costura, pero ninguna me gustaba. Regresé a Lima y trabajé para una familia alemana que siempre me decía que tenía que estudiar, lo que para mí era emocionante porque ya tenía intención de estudiar, era lo que quería. Pero el sueldo que ganaba con las justas me alcanzaba y en ese tiempo no había las ayudas de las ONG. A los 20 años comencé a estudiar la secundaria. Estudié primero, segundo y en tercer año me comprometí, salí embarazada y ya fue imposible porque mi sueldo no me alcanzaba.

-¿Por qué el interés por seguir estudiando?

Desde muy chica soñaba con ser profesional. Quería ser enfermera, porque veía que había muchos enfermos y cómo eran tratados por los profesionales. Pero cuando llegué a Lima mi visión cambió y quería estudiar Pediatría. Entonces, para estudiar esas carreras hay que tener secundaria completa.

-¿En qué momento retoma los estudios?

Imagínese, tengo ya 41 años y recién lo he retomado. Estoy en tercer grado de secundaria.

-¿Por qué, finalmente, lo hizo?

Tengo dos hijas mujeres, una es adolescente y la otra chiquita. El bichito de querer estudiar nunca se fue. Y en el tiempo de pandemia llegó la noticia de que habría estudios para los adultos y les dije a mis vecinas que sería la primera. Todo me pueden quitar, menos los estudios.

-¿Y su esposo a qué se dedica?

Es el único que trabaja y su sueldo lo juntamos para que mi hija pueda ingresar a la universidad.

-¿Él qué le dice?

Me anima, él también iba a estudiar, pero por el trabajo no puede. Él se quedó en cuarto de secundaria.

-¿Y cómo le va en los estudios, María?

Me siento muy bien. Me voy los sábados, me relajo, cambio de ambiente y me olvido de toda la preocupación que uno tiene en casa. Es el tiempo que dedico para mí.

-¿Ya se ha sacado buenas notas o le está costando?

Todavía no nos ponen notas (risas). Pero la gente que me conoce sabe que mi bicho es estudiar y todos saben que cuando tengo algo por hacer, lo hago. No importa la edad, no importa el tiempo, la cosa es organizarse para hacerlo.

-¿Por qué es importante no rendirse?

Los seres humanos queremos ser alguien, dar el ejemplo a los niños. A veces uno les dice: “Tú puedes”. Y ellos te dicen: “¿Pero tú qué eres?”. Entonces, ¿qué le vas a decir?

-¿Y ahora después del colegio qué quiere hacer?

Seguir estudiando, sea como sea, para poner mi propio negocio y apoyar a mi esposo.

-Para que él también termine el colegio.

¡Sí! Yo lo incentivo para que estudie sábados o domingos.

-Qué bonito, María.

Tiene que ser así. Él también quiere estudiar luego, quiere seguir Mecánica.

-Usted es un ejemplo para sus hijas.

La mayor piensa estudiar Derecho. Trato de ser ejemplo para que mi hija no se quede donde está sino que siga, que cada día sea diferente que antes.

AUTOFICHA:

- “Soy María Georgina Cruz Tantaleán. Tengo 41 años. Nací en el distrito de Cochabamba, en Cajamarca. Yo vivía en el campo, a media hora del pueblo. Nosotros nos hemos criado más con mi abuelita. Ella sembraba caña, hacía chancaca, cañazo, miel, arveja, trigo, cebada”.

- “Yo tenía mi negocio propio cuando mi hija mayor tenía 6 años. Salí de mi trabajo con la visión de tener un restaurante. Entonces, armé mi restaurante con una amiga de años y me estafó, pero no me quedé con las manos cruzadas, porque yo también sé cocinar”.

- “Hablé con varias empresas y empecé a venderles comida en la calle para los trabajadores. Entregaba la comida en tapers. Junté mi plata y puse mi restaurante, pero a los cinco años lo cerré porque había muchas personas que pedían crédito y se terminaron yendo de las empresas y no pagaban”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR