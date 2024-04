María Benito, de 66 años, sufre de esclerosis lateral amiotrófica avanzada, lo que le ha imposibilitado moverse desde hace 10 años y ahora pide que le permitan desconectarse de los aparatos que la mantienen con vida.

Benito, desde su casa de San Borja, solo puede comunicarse a través de una computadora que tiene un software y le permite escribir con la mirada. En transmisión en vivo con ATV Noticias, envió un mensaje a las autoridades de salud del país.

“Gracias por venir y hacer público el caso, así quizá tengan compasión con el prójimo”, expresó.

Su hija, Ketty Solano, señaló que ya existe una sentencia favorable que le permite a María Benito rechazar el tratamiento médico y optar por una muerte digna, pero EsSalud hace caso omiso.

“El 1 de febrero se aprueba que EsSalud cumpla con la decisión de mi mamá, que se respete su derecho a rechazar el tratamiento médico, estamos 21 de abril y eso no ha sucedido”, señaló.

Aclaró que no se trata de eutanasia como en el caso de la activista Ana Estrada, sino que ya no siga con el tratamiento, pero los médicos de EsSalud se han negado.

“Se busca un médico no objetor de conciencia, ellos (los médicos que se niegan) se basan en la ética, en el juramento hipocrático, pero no se les pide que cometan un delito, se les está pidiendo que la paciente no quiere ya el tratamiento, no es una eutanasia como el de Ana Estrada, lo que rechaza es el tratamiento médico, ya no quiere seguir conectada”, dijo.

María Benito, a través de la computadora que le permite comunicarse, tuvo unas palabras para Ana Estrada, quien falleció el domingo 21 de abril.

“Ana descansa en paz luego de una larga batalla”, señaló.

Como se recuerda, la activista Ana Estrada sufría de polimiositis desde los 12 años, una enfermedad autoinmune que afectó principalmente los músculos esqueléticos. Al saber que la dolencia avanzaba, buscó hacer prevalecer su derecho a morir con dignidad.

A los 47 años, Ana Estrada se convirtió en la primera peruana en acceder a la eutanasia, ejerciendo su derecho fundamental a una muerte digna.

“Ana murió en sus propios términos, conforme a su idea de dignidad y en pleno control de su autonomía hasta el final”, se lee en el comunicado difundido por su abogada, Josefina Miró Quesada Gayoso.

