Marchan en contra de violencia hacia la mujer [FOTOS]

“El machismo mata”, “nadie me devolverá a mi hija con vida, yo solo pido justicia”, “la indiferencia es también cómplice de la injusticia”, “somos muchas, estamos hartas y no estamos solas”. Con estos mensajes de total rechazo a la violencia contra la mujer, numerosos ciudadanos marcharon ayer por las calles del Cercado de Lima. Esto a un año de la muerte de Eyvi Ágreda.

Carmen Mendoza es una de las madres que perdió a su hija a manos de un feminicida. Ella marchó en medio de gritos de justicia para su hija Estefany Flores Mendoza, de apenas 20 años, a la que José Falcón Gutiérrez (30) le arrancó la vida el pasado 14 de abril.

“Las autoridades han abandonado mi caso. El mes pasado, el fiscal no se presentó a la reconstrucción del crimen, la abogada que me dio el Ministerio de la Mujer me dice que no puede hacer nada. Exijo justicia para mi Estefany”, expresó entre lágrimas y sentimientos de impotencia.

Mayra León Jara también alzó su voz con un ¡basta ya! Ella es hermana de Sharoon Beruska León Jara (23), quien fue asesinada por su pareja el 20 de marzo en El Agustino. “El feminicida ha confesado, pero no le dan sentencia”, señaló.

La movilización, convocada por la Asamblea de Mujeres y Diversidades de Lima, partió desde el parque Washington y marchó al Palacio de Justicia, acabando en la plaza San Martín.



SABÍA QUE

-Según cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre enero y mayo de este año, 64 mujeres fueron víctimas de feminicidio en nuestro país.