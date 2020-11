Luis Fernando Araujo Enríquez, el joven que desapareció el último sábado tras participar en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, fue encontrado tres días después en el hospital Dos de Mayo y ya se encuentra con sus familiares.

En un video publicado en Twitter por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Araujo Enríquez aseguró que fue reducido, agredido y retenido durante tres días por, según dijo, agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional.

“Quiero hacer presente que he sido agredido por lo que viene a hacer el Grupo Terna, me han tenido reducido, tres días sin comer, sin agua en una habitación, aparentemente, escondido con otra persona, no sé quién era, porque nos tenían separados. Estoy bien, gracias a Dios no me han hecho nada, unos golpes que cualquiera lo soporta y gracias a todas las personas que han estado apoyando la causa de mi madre para poder encontrarme”, expresó Araujo Enríquez en el video.

¡Los responsables tienen que responder a la justicia!

Raquel Enríquez, madre del joven, había denunciado denunció en los últimos días que su hijo desapareció luego de haber participado, el último sábado, en la movilización realizada por las calles del Centro de Lima.

De acuerdo con un mensaje publicado en Twitter por el Ministerio Público, la fiscal adjunta provincial, Mirela Coronel Molero, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, señaló que el joven se encuentra, junto a su abogada, en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde será sometido a un examen médico legal.

Asimismo, precisó que la información de la aparición de Luis Fernando se dio en el momento en que se tomaba la declaración de su madre, en el marco de la investigación en torno a las personas desaparecidas en las movilizaciones.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció que investigará el presunto secuestro perpetrado contra Luis Fernando Araujo Enríquez y consideró que dichos actos “son gravísimos para un Estado de derecho”.

En @Defensoria_Peru investigaremos secuestro presuntamente perpetrado por efectivos de @PoliciaPeru en agravio de Luis Fernando Araujo Enríquez. Actos denunciados por el joven, tras desaparición, son gravísimos para un Estado de derecho