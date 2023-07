El vocero del colectivo Marcha del Orgullo, Jorge Apolaya, reveló que la manifestación del último sábado 1 de julio a favor de la comunidad Lgbtiq+ fue la marcha más numerosa que se ha dado en sus más de dos décadas de existencia.

En diálogo con Perú21, Apolaya sostuvo que “en estos 21 años, ha sido la marcha más numerosa que hemos tenido. De acuerdo con estimaciones particulares, hubo cerca de 50 mil personas”.

En otro momento, lamentó que no haya habido presencia de las autoridades. “No hubo policías resguardando la zona, no hubo un plan de desvíos, los carros no debían pasar por la ruta de la marcha. Además, hubo poca presencia de los agentes ediles”, remarcó.

“El no haber tenido un plan de desvíos expuso a la población, tuvimos incidentes, nosotros tuvimos que acordonar la zona y algunos choferes insultaron a miembros de la comunidad y los carros ni siquiera debieron haber estado ahí”, criticó.

A pesar del rotundo éxito de la marcha, Apolaya señaló que hay cosas que no se deben repetir en la próxima convocatoria.

“Hay un sinsabor en el colectivo, pero ya nos reuniremos con las autoridades de la municipalidad de Lima para dar mayores alcances y evitar que cosas como estas sucedan el próximo año”, finalizó.

Cabe destacar que en esta edición, la municipalidad de Lima no permitió que la Marcha del Orgullo culmine su recorrido en la Plaza San Martín, como cada año. Esta vez, finalizó en la avenida 28 de Julio, generando gran congestión vehicular y poniendo en riesgo a las personas que tuvieron que caminar entre los vehículos para poder llegar a la alameda.





VIDEO RECOMENDADO