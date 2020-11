Agentes de la Dirección de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú (Dirincri) llegaron esta mañana hasta el hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, para iniciar una indagación por los dos heridos durante su participación en la marcha de protesta contra régimen del presidente Manuel Merino en las calles de Lima.

Percy Pérez Shapiana se encuentra grave, fue operado esta madrugada y permanece en el área de emergencia del referido nosocomio. Mientras, que Luis Alejandro Aguilar Rodríguez está en hospitalización. Ambos fueron heridos de bala, según citó el noticiero América Noticias.

El matinal también mostró un fragmento de un video, compartido en redes sociales, cuando uno de los heridos, Percy Pérez Shapiana, era auxiliado por un grupo de personas. La reportera del noticiero detalló que este joven de 27 años fue trasladado al hospital de Essalud por un bombero quien abordó un taxi para auxiliarlo.

El estado de los heridos

El gerente de la Red Asistencial de Almenara, Jorge Amorós Castañeda, informó sobre el estado de salud de los dos jóvenes heridos durante la marcha de protesta contra el régimen del presidente Manuel Merino en las calles de Lima.

En declaraciones a la prensa, Amoros explicó que el estado de Pérez Shapiana es delicado y que fue sometido a una intervención quirúrgica apenas llegó herido al centro de salud. Señaló que el joven permanece con ventilación mecánica.

Respecto a Aguilar Rodríguez, el representante del hospital indicó que su estado de salud es estable, pero que aún no retiran un proyectil alojado en la zona abdominal. No obstante, aclaró que no amerita aún una intervención quirúrgica.

#AHORA Efectivos de la Dirincri llegan al Hospital Guillermo Almenara para iniciar una investigación con respecto a los heridos de bala durante la #MarchaNacional vía @RPPNoticias pic.twitter.com/OcFuZRCbMU — Hellen Meniz G. (@hellen_meniz) November 13, 2020

