Manuel Liendo: ‘Que el fiscal denuncie, quisiera ver de qué me acusan’

Altanero y desafiante. Así se mostró, una vez más, el empresario Manuel Liendo Rázuri , de 70 años, quien el pasado viernes escupió y luego amenazó con su arma de fuego a un conductor en la avenida Javier Prado, en San Isidro, cuando este le increpó por haber conducido en sentido contrario.

Ante la investigación preliminar que le abrió la Segunda Fiscalía Provincial Penal de San Isidro, por el presunto delito de exposición al peligro común y contra la seguridad pública, Liendo Rázuri respondió: “Si el fiscal quiere denunciar, que denuncie. Quisiera ver de qué me acusan, supuestamente”.

Ayer, desde su departamento, en el edificio Prado Alto, ubicado en la cuadra 25 de la Av. Javier Prado Oeste, manifestó que ni el Ministerio Público, ni el Poder Judicial, ni la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) lo han notificado.

“Que la Fiscalía me notifique, no hay problema. Mi caso no es para tanto. No me han dicho que no puedo usar el arma de fuego”, afirmó a Perú21 desde el intercomunicador de su condominio.

Respecto a lo ocurrido el viernes, dijo que pensó que querían secuestrarlo, por ello intentó atarantarlo con su pistola. “Yo no le había dado importancia (inicialmente) a ese pobre infeliz que estaba volado, con una cara de los mil diablos, pero él me agrede primero”, aseguró.

Sobre ese tema, la Sucamec informó a este diario que le notificaron ayer a Manuel Liendo de que su licencia para portar armas de fuego había sido cancelada definitivamente.



Por ello, lo exhortaron a que entregue dentro de un plazo de 15 días la pistola para evitar futuras denuncias.

De otro lado, los vecinos del edificio lo acusan de ser una persona violenta y de generar problemas continuamente. Indicaron que esto ha quedado constatado en la comisaría de Orrantia, en San Isidro.

Como prueba, mostraron unas imágenes del 25 de noviembre de 2017, en las que Liendo arranca el monitor de la recepción –que servía para visualizar las cámaras de seguridad del edificio– porque no le entregaron su comprobante de pago.

SE COMPLICA SU SITUACIÓN

En torno a este caso, el abogado penalista Luis Lamas Puccio sostuvo que si Liendo Rázuri no cumple con acatar las disposiciones de la Sucamec, estaría incurriendo en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

“Está en el artículo 368 del Código Penal y estamos hablando de una pena que iría desde los seis meses hasta los dos años”, aseguró a Perú21.

En tanto, Igor Grimaldo, representante de la Asociación Peruana de Propietarios Legales de Armas de Fuego (Applaf), calificó la actitud de Liendo Rázuri como “una conducta antisocial que pone en riesgo a la población”.

Sostuvo que “las armas son para defendernos, para usar nuestro legítimo derecho a la defensa. No son para amedrentar a las personas”.

DATOS:

-Manuel Liendo afirmó que acatará la disposición de las autoridades. Sin embargo, aseguró que quien lo filmó deberá probar que se ha cometido un delito; de lo contrario –dijo–, tendrá que atenerse a las consecuencias.



-Luis Lamas Puccio aseguró que si la Fiscalía prueba que hubo delito de exposición al peligro común, la pena va de entre 1 y 4 años de cárcel.