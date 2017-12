Manuel Burga llegó a Lima tras ser absuelto de FIFAGate

El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga, llegó esta mañana a Lima, un día después de ser hallado no culpable del cargo de asociación ilícita. Al ex directivo peruano se le acusó de haber recibido coimas millonarias (4.4 millones de dólares).

El ex directivo salió del aeropuerto Jorge Chávez y no declaró a la prensa. Abordó una camioneta que lo esperaba.

La decisión fue tomada por la corte federal de Brooklyn y, con esta decisión, quedó absuelto el dirigente peruano.

Junto a Juan Ángel Napout (ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y ex titular de la Conmebol) y José Maria Marín (ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol), a Burga se le imputó el haber aceptado sobornos de empresas deportivas que querían hacerse de contratos de transmisión televisiva y marketing de la Copa América, Copa Libertadores, entre otros torneos.

En Perú, Burga todavía tiene pendiente resolver los cargos por fraude y lavado de dinero que se le imputaron.