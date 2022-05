El ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga, realizó esta tarde sus descargos ante la Corte Suprema — a través de una videoconferencia — en la que reafirmó su inocencia por el caso de corrupción FIFA. Por su parte, el Poder Judicial indicó que su extradición a Estados Unidos se resolverá en 5 días.

Como parte de la investigación en su contra, por presuntamente haber sido parte de una organización corrupta dentro de la FIFA, el encarcelado Manuel Burga sostuvo que no es un delincuente y que no cometió ningún delito mientras estuvo a cargo de la FPF.

"No he cometido ningún delito. No he firmado ningún documento futbolístico en los Estados Unidos. Absolutamente nada que me pueda implicar. No tolero que se diga que soy un delincuente por el simple hecho de que un testigo eficaz me haya nombrado", afirmó Manuel Burga desde la prisión Piedras Gordas II.

El ex presidente de la FPF se encuentra recluido de manera preventiva desde finales de diciembre de 2015 a la espera de que se resuelva el pedido de extradición. Manuel Burga afirmó que no es posible que deba ir a Estados Unidos a demostrar su inocencia sin ninguna prueba que lo vincule con el denominado 'FIFAGATE'.

"No tengo nada que devolver. Nunca tuve una prueba en contra. Nunca hice nada incorrecto. El hecho de perder los partidos no me convierte en un delincuente, y mucho menos un delincuente en un país extranjero", agregó.

Como se recuerda, Manuel Burga fue uno de los 16 altos directivos de fútbol acusado por la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, de corrupción. A él se le imputan los cargos por asociación ilícita para cometer delincuencia organizada, fraude electrónico y lavado de activos desde 2009.