Ronny García fue capturado en la tarde del último jueves en su vivienda ubicada en el Rímac luego de que la Corte Suprema de Justicia lo sentenciara a siete años de prisión efectiva por agredir salvajemente a Lady Guillén.

El imputado se encontraba prófugo desde el pasado 5 de diciembre.

Incluso, el Ministerio del Interior lo incluyó en la lista de 'Los más buscados' para dar con su paradero. Quince mil soles fue el monto que se ofreció. Hasta que cayó. Actualmente, Ronny García se encuentra en la Sala Penal de Lima Norte para luego ser trasladado a un penal para que purgue condena.

Sin embargo, el abogado de Ronny García, Jorge Castro, aseguró esta mañana a una radio local que el cumbiambero podría quedar libre en las próximas 24 horas ya que, cuando fue sentenciado, no contaba con una defensa de oficio. De acuerdo con sus declaraciones, con hacer uso de un hábeas corpus, sería suficiente para que quede en libertad.

"Si se plantea un hábeas corpus por violación del debido proceso y por la indefensión en la que ha generado, puede salir en las siguiente 24 horas", expresó.

Perú21 consultó a tres abogados penalistas acerca de esta posibilidad. Los especialistas en derecho penal Benji Espinoza, Vladimir Padilla y Joel Segura coincidieron en que es imposible que Ronny García quede en libertad, al menos, dentro de 24 horas.

Los expertos aseguraron que el imputado debió notificar que él no contaba con alguna defensa.

Para Espinoza, lo importante es que la Corte Suprema haya notificado acerca de la sentencia. Si es que el abogado y su patrocinado no se encuentran presentes en la lectura de los 7 años de pena privativa de libertad, "no significa indefención".

"Si se le ha notificado y no han asistido, es una renuncia a participar en la decisión de la Corte Suprema. Debió haber planteado la indefención. Puede ser una artimaña para buscar la anulación de la sentencia", declaró Benji Espinoza.

Ronny García fue llevado a la División de Requisitorias de la Policía Nacional en La Victoria.

Vladimir Padilla, ante las declaraciones del abogado de Ronny García, indicó que "es imposible que dentro de 24 horas salga libre, así se utilice cualquier recurso legal". El argumento de este abogado para asegurar que el cantante no saldrá libre consiste en:

"Un hábeas corpus se dicta con resoluciones judiciales. Este se presenta en contra de los magistrados o de los jueces que emitieron la resolución (es decir, los 7 años de cárcel para el imputado). El Juez penal lo recibe y este tiene que notificar a cada uno de los jueces supremos que tomaron el caso del imputado".

En decir, el tiempo de 24 horas es demasiado corto para tomar los argumentos de los jueces que decidieron sentenciar al agresor de Lady Guillen. "Como esto es una demanda, se tiene que tomar las declaraciones de ellos y en un día, en la vida lo van a hacer", agregó Padilla.

El abogado de Ronny García, Jorge Castro, declaró que la Corte Suprema "se tiene que dar cuenta (que el imputado no tiene defensa) y debieron anular la fecha de la vista verificando si continúo o no como abogado, porque era de público conocimiento que yo ya no era".

Las piñatas con la cara de Ronny García se venden como pan caliente para Año Nuevo.

Consultado por estas declaraciones, el abogado Joel Segura comentó que Ronny García tuvo que haber avisado que no contaba con defensa y que "si a mí me llega la notificación y yo no sigo siendo el abogado del acusado, la Corte Suprema no es adivina para saber si soy o no la defensa".

Segura explicó que los jueces toman los últimos datos que se especificaron en el expediente. Es decir, quién defendió al imputado y la dirección de este. "No puedes exigirle al juez que haga un certificación de este tipo (si el cantante tiene o no abogado), es una exageración lo que está diciendo (Jorge Castro), añadió.

Las declaraciones de Joel Segura coinciden con las de Vladimir Padilla, quien dijo que “la Corte Suprema no es la que tiene buscar al acusado y verificar si tiene o no abogado, sino, al revés”.

Tenga en cuenta

Ronny García fue sentenciado a 7 años prisión efectiva por el delito de lesiones graves y deberá pagar una reparación civil de 100 mil soles a favor de Lady Guillén.