En los últimos años, la motocicleta se ha convertido en uno de los medios de mayor uso, debido al bajo costo del combustible, a su practicidad y a la velocidad de movilización.

Incluso, la demanda de servicios por delivery ha hecho que este tipo de unidades proliferen por la ciudad. De igual manera, el incremento de personas que optan por no subirse al transporte público por temor al contagio y deciden por movilizarse en moto ha generado un nuevo escenario vial.

No obstante, en este nuevo escenario, la imprudencia del chofer y exceso de velocidad son algunas de las causas de accidentes en estos vehículos menores.

Según cifras de la Policía Nacional del Perú (PNP) los accidentes de tránsito en moto pasaron de 10,125 en el año 2012 a 15,189 en 2018, y la tendencia, según los especialistas, sigue al alza.

“Si a ello le sumamos, que pronto estaremos ante escenarios de festividades en las que, pese al estado de emergencia en el que nos encontramos, las personas se movilizarán con más frecuencia, generando una sobrecarga vial, podríamos estar en una situación aún más alarmante”, advierte Víctor Añazco,

Evite accidentes

En ese marco, como parte de los cursos que la institución viene promoviendo, el especialista brindó algunas recomendaciones y técnicas de manejo necesarias para evitar accidentes en la vía pública.

Reconoce el punto ciego: En gran medida la moto es un vehículo invisible, por lo que no debes transitar ubicado al costado de autos o camiones, ya que puedes estar en el punto ciego del vehículo situado en el carril contiguo, que podría cambiarse a tu carril sin previo aviso y generar un accidente. Asegúrate de ser siempre visible para el resto de conductores.

Correcto estado de la moto: Las primeras barreras frente a los siniestros viales son el conductor y su vehículo, por ende, el primero debe tener una actitud adecuada y contar con la debida protección; y el segundo, debe estar en perfectas condiciones de funcionamiento (llantas, frenos, luces etc.) para responder de forma adecuada y prevenir accidentes.

Respeta el reglamento de tránsito: El Art. 102 del reglamento de tránsito indica que las motos tienen los derechos y obligaciones que los conductores de vehículos mayores aplicables según su naturaleza, por lo tanto, deben respetar los límites de velocidad, las señales de tránsito, ir por el centro del carril derecho, no zigzaguear entre los autos detenidos, no invadir la vereda o ciclovía, etc.

Cuidado en superficies onduladas o resbalosas: En general, cuando las condiciones no son óptimas para el manejo (días de lluvia, lloviznas, neblina etc.) la velocidad debe bajarse y la atención multiplicarse. Debes evitar circular y frenar cerca de las líneas blancas pintadas, al ingresar a una curva siempre bajar la velocidad y no hagas movimientos bruscos.

Aplica técnicas de manejo defensivo: Esto implica que el conductor de moto debe estar muy atento a la vía, manejar con prudencia y moderación, respetar las reglas de tránsito y ser cortés con los demás conductores, ciclistas y peatones, manteniendo una distancia de seguridad y evitando cometer actos de imprudencia temeraria que podrían generar un siniestro vial. Por ejemplo, contestar el celular durante la conducción reduce hasta en un 40 % tu nivel de atención y aumenta 4 veces el riesgo de accidente por distracción.

Tenga en cuenta

Añazco recomienda usar apropiadamente los elementos de protección como el casco y respetar las normas de tránsito, como semáforos y el paso peatonal.

