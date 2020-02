Una mujer denunció por décima primera vez a su expareja, por maltrato físico en Manchay, Pachacamac; sin embargo, el sujeto sigue libre. Contó que el último lunes, el agresor la amenazó con un machete cuando estaba trabajando en su puesto de venta de pollos y ahora ella lo acusa de haberse llevado a la hija de ambos de seis años sin su consentimiento.

En diálogo con América Noticias, Yolanda Rojas Sáez aseguró que ha sido víctima de agresión por parte de Moisés Padilla Morán. Explicó que hace tres años terminó su relación, pero él se niega aceptar la decisión.

“Ya son once veces que lo he denunciado. [¿Y cuántas veces la ha agredido?] Treinta veces a más”, dijo. Ha solicitado sin éxito restricciones para Moisés Padilla en un módulo judicial integrado en violencia contra la mujer, refirió el noticiero.

En otro momento, Yolanda se mostró preocupada porque hace más de diez días no ve a su hija. Ella acudió con la policía hasta la vivienda donde el acusado dijo que vivía, pero no lo encontró ni a la pequeña. “Se ha llevado a mi hija y no me la quiere dar. Él la tiene”, dijo.

Comentó que cuando acudió a la comisaría de Manchay para informar la situación de su hija, no procedió la denuncia. “Me dijo ‘él es el padre’ y no aceptaron la denuncia. Le dije al policía que él es un borracho. En tres días me ha golpeado y estaba mareado, no estaba sano. Quiero saber dónde la ha dejado”, dijo.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp) aseguró que brindaría ayuda legal a la denunciante y hará esfuerzos para ubicar a la menor.

Manchay: hombre amenazó con machete a su expareja y se llevó a su hija (Video: América Noticias)