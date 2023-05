Pareja de ‘Maldito Cris’ implicada en amenazas a coronel Víctor Revoredo

Wanda del Valle Bermúdez, ‘Wanda’ o la ‘Bebecita del Tik Tok’, pareja de Christopher Fuentes Gonzales, ‘Maldito Cris’ –asesino de un sereno de Santiago de Surco–, ha tenido participación activa en la decisión de dar muerte, “de eliminar”, al coronel PNP Víctor Revoredo Farfán, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

“El Ministerio Público ya está haciendo la evaluación para comprenderla en este hecho, porque es parte de una banda criminal que viene realizando tanto daño a nuestra sociedad”, afirmó el general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Arriola sostuvo que, hasta el momento, no hay una orden de captura para ‘Wanda’ o la ‘Bebecita del Tik Tok’. Sin embargo, indicó que esta será emitida en los próximos días. Al respecto, el coronel PNP Revoredo Farfán sostuvo que no tiene miedo sobre lo que pueda ocurrir. “Nosotros estamos del lado de la justicia, de la ley. Nosotros no la hemos inventado a ella. Ya Dios decidirá”, afirmó a Perú21.

También manifestó que tiene conocimiento que diversas organizaciones criminales están ofreciendo 20 mil soles por su cabeza. Sobre ‘Maldito Cris’, indicó que se encuentra dentro del país, que se halla escondido, con miedo, y que en cualquier momento podría ser detenido.

FOTOGRAFIADO

En otro momento, el general Arriola dijo que existen equipos especiales de agentes que están tras los pasos del ‘Maldito Cris’ y que se ha dicho que este criminal estaría en Piura, en Chilca y en Huaral, así como en San Martín de Porres y en Los Olivos.

Afirmó que lo único cierto es que ha estado en la vivienda de Lurín, cerca de la playa Los Pulpos, la misma que fue intervenida por la PNP y donde se detuvo a nueve venezolanos: tres mujeres y dos hombres, entre ellos el hermano putativo del sujeto.

Confirmó que en dicho lugar se hallaron fotografías y videos que confirman que el ‘Maldito Cris’ estuvo allí horas antes de la acción policial. Descartó que este hampón sea el mismo que fue grabado asaltando un local en Huaral. “De lo que se tiene conocimiento es que una organización criminal lo estaría protegiendo”, refirió.

Aunque evitó dar el nombre de esta mafia, fuentes consultadas por este diario confirmaron que se trataría de una de las bandas más peligrosas de Venezuela, que ya se ha instalado hace años en nuestro país.

DATOS

El general PNP Óscar Arriola pidió a las personas que tengan cualquier dato sobre el ‘Maldito Cris’ que llamen al 0800-47007.

Recordó que el sistema de recompensas ofrece S/130 mil a quien brinde información certera que permita la captura del hampón.

El sábado pasado, la Policía intervino una casa de Punta Negra donde se presumía que estaba el homicida.