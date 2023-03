Jonathan Maicelo no va más. El exboxeador fue parte del área de deportes del Gobierno Regional (GORE) del Callao hasta ayer, ya que la administración del Dr. Ciro Castillo decidió no continuar con sus servicios después de que se hiciera pública una entrevista en la que Maicelo escuchó el relato de una violación grupal cometida por el influencer Makanaky y, en vez de denunciar la agresión, siguió como si nada.

“Se ha tomado conocimiento del video donde Einer Gilber Alva León, conocido como Makanaky, confiesa que, durante su etapa escolar, él y sus amigos agredieron sexualmente a una joven. Sin embargo, el entrevistador, Jonathan Maicelo, lejos de condenar el ataque, normaliza dichas declaraciones”, señaló el comunicado oficial número 006/2023 del GORE Callao.

“En ese sentido, se ha tomado la determinación de no renovar el contrato que mantiene con el boxeador Jonathan Maicelo, quien apoyaba al GORE a promover el deporte en la región Callao. Asimismo, separarlo inmediatamente de dicha actividad, debido a que miles de niños, niñas y jóvenes chalacos esperan una conducta intachable de sus referentes deportivos”, finalizó la misiva.

¿Qué le dijo Makanaky a Jonathan Maicelo?

En una entrevista en vivo en el programa de Youtube, Cha’ Kalato, Jonathan Maicelo le preguntó a Makanaky por su primera relación sexual, a lo que el influencer respondió que fue en su etapa escolar, a los 15 años, con una familiar y por la fuerza junto a otros amigos que eran “fríos de fríos”.

“Fue violación. Éramos primos de ‘segundo puesto’. Entre cinco la cogimos, coordinamos. Se dio cuenta que yo era y no se dejaba, no quería, pero al final la chola se dejó y no me dijo nada. Ahora la veo y la saludo, normal”, relató Makanaky en la entrevista mientras los seguidores lo motivaban a seguir contando los hechos.

Jonathan Maicelo aclaró lo sucedido con Makanaky

Jonathan Maicelo se pronunció mediante un video difundido en sus redes sociales y aclaró que, para él, Makanaky estaba mintiendo y él no supo cómo reaccionar en vivo ante esa confesión; sin embargo, durante la entrevista, el exboxeador le siguió la conversación al influencer e, incluso, le preguntó directamente si este había violado a su prima y le pidió que contara detalles de dicho acto en vivo.

“Sentí que me estaba mintiendo. Parece que Makanaky no se da cuenta de las cosas que dice o no tiene criterio al responder, es por eso que le doy el beneficio de la duda. Considero que me estaba mintiendo de que él nunca haría algo así o, si no, que las autoridades policiales lo rectifiquen. Yo solo hago entrevistas a mis invitados, joviales, risas. Nunca imaginé que alguien me iba a confesar algo así”, afirmó Maicelo.

Asimismo, Jonathan también aclaró que “nunca me burlé. Si puse una sonrisa fue para hacerlo sentir cómodo, pero nunca hubo una carcajada o una burla. Imagínate que a algún familiar lo violen; al contrario, sólo buscaba que se sienta cómodo”.