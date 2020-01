Pudo ser una tragedia. Vecinos y personal de seguridad un edificio de Magdalena del Mar evitaron el suicidio de un niño de solo ocho años, que aparentemente es víctima de violencia familiar ejercida por su padre.

En un video difundido por ATV Noticias se observa cómo la rápida reacción de las personas que se encontraban en el lugar y la intervención del Seranazgo fue clave para salvarle la vida. De acuerdo con testigos, tanto el niño como su madre son constantemente agredidos tanto física y verbalmente por su padre, el ciudadano español Juan Navarro Martos, quien además tendría problemas de alcoholismo.

El sujeto niega que esto sea cierto y aseguró que hace dos semanas tuvo que dejar su empleo para poder estar con su hijo y cuidarlo porque la madre es quien lo deja encerrado.

“La mamá lo dejaba encerrado. Yo tuve que dejar el trabajo hace dos semanas para venir a cuidarlo. Tuvimos una discusión y me sacó de la casa. Como al niño lo dejaba encerrado, él quería salir y lo que intentó fue salir por la ventana. El vigilante me llamó para abrir la puerta. Eso es todo. Nunca lo he agredido”, indicó.

Niño intentó tirarse de edificio en Magdalena

Para tomar en cuenta

La violencia física y psicológica en el hogar es cada vez es más grave en nuestro país. Prueba de ello es que entre enero y julio del 2019 se reportaron 1390 intentos de suicidio en el Perú, el 74% de las víctimas fueron adolescentes y jóvenes de entre los 12 a 29 años.

“Las experiencias adversas que un niño experimenta como la negligencia afectiva, presenciar violencia en el hogar o contar con padres que consumen en exceso alcohol, alteran su salud física, mental y sus relaciones con otras personas, tanto en su presente como en su futuro. Existe 12 veces más de posibilidades de intento de suicidio cuando se tiene más de una experiencia adversa en la niñez”, afirma Daniel Yépez, Coordinador Nacional de Educación de World Vision en Perú.

El experto indica que el constante diálogo respetuoso entre padres e hijos, las experiencias de ternura en el hogar como ser acompañados en los momentos importantes de su vida, interacciones significativas en la familia y el sentir la empatía para con ellos, son los “principales factores protectores para que niñas y niños tengan plena salud física, mental y en sus relaciones

Un reciente estudio de World Vision en seis regiones del país concluyó que, según la perspectiva de los niños y adolescentes, la violencia que sufren ellos en el hogar es seis veces más grave que la que reciben en las aulas. La investigación precisa que la violencia doméstica es uno de los motivos por el cual los niños y adolescentes no son capaces de desarrollar su capacidad de comunicación.

Importante

Si necesitas ayuda o conoces a alguien que necesite ayuda puedes llamar al 113 o acudir al Centro de Salud Mental Comunitario más cercano a tu casa.