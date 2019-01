Madre de presunto delincuente abatido exige entre lágrimas que no liberen a policía | VIDEO

La madre del presunto delincuente que fue abatido por el suboficial de la PNP Elvis Miranda Rojas rompió su silencio en torno a la muerte de su hijo en Piura. En declaraciones a un medio de esa ciudad exigió que el efectivo no sea liberado.

Como se sabe, el sospechoso identificado como Juan Carlos Ramírez Chocán (20) halló la muerte a manos del agente por, presuntamente, haberle robado la billetera con documentos personales y dinero en efectivo a un comerciante de Piura. El suceso ocurrió el último domingo.

"Yo no quiero que el policía, como es policía, compre a los periodistas (...) Yo no estoy comprando a nadie. Yo soy pobre (…) Quiero que se haga justicia. Que no liberen al policía. Yo soy una persona pobre", dijo la madre de Juan Carlos Ramírez a La Hora.

Negó además que su hijo haya robado y que haya atacado al policía tras supuestamente robar al comerciante. “Estoy muerta por dentro por mi hijo (…) ¿Por qué pasó eso con mi hijo?”, agregó entre lágrimas la mujer.

El Poder Judicial dictó siete meses de prisión preventiva contra el policía por los presuntos delitos de homicidio simple y abuso de autoridad.

