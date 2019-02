Madre pide ayuda para buscar a su hijo que se habría ahogado en Conchán.

Madre pide ayuda a la Unidad de Salvataje de la Policía para encontrar a su hijo de 14 años que se habría ahogado en el mar de Conchán, ubicado en Lurín (sur de Lima). La desaparición del menor se produjo ayer a las 4:30 p.m.

Helen Peláez, señaló que su engreído, Víctor Raúl Velásquez Peláez, estuvo jugando fútbol cerca al mar con sus primos y amigos del barrio cuando de pronto fue arrastrado por una fuerte ola.

"Me dijeron (la Policía) que hoy a las 5:30 a.m. iban a empezar a buscar a mi hijo, pero yo he estado toda la noche y madrugada aquí y aún no han iniciado la búsqueda. Pido ayuda al personal de Salvataje de la Policía", imploró.

Agregó que la playa donde desapareció su hijo se ubica a un lado del muelle de Conchán y que vive en la urbanización Las Brisas, en Lurín.