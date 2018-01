Madre de Edu Saettone: "No se puede decir que mi hijo es un asesino" [VIDEO]

La madre del músico Edu Saettone , Rosario Arróspide, defendió a su hijo a capa y espada en el programa 'Todo se sabe' y aseguró que el atropello y muerte de María Elena Coronado en el 2012 fue un accidente por lo que el músico no puede ser llamado "asesino".

"Ha sido un accidente, no se puede decir que él es un asesino como lo están diciendo porque es muy chocante, porque él no ha sido un asesino (...) Ha sido un accidente totalmente fortuito nos pudo pasar a cualquiera ese día fue especialmente lluvioso", dijo la madre del músico.

La señora Arróspide también aclaró que durante los nueve meses que Edu Saettone se mantuvo prófugo de la justicia, estuvo en su casa y no asomaba la cabeza ni por la ventana porque tenía miedo.

"El sintió un miedo horrible porque se había llegado a esta desproporción en la sentencia y él se escondió sabiendo que los abogados iban a apelar, estuvo nueve meses", agregó.

Más adelante explicó que Edu Saettone no se hizo un examen toxicológico porque no era necesario y nadie lo pidió. Además, negó que su hijo sea un drogadicto, pues —según ella— su hijo se mantiene limpio desde hace cuatro años.