"Justicia para mi hija": Madre de Sheyla Cóndor se pronunció en marcha contra la violencia a la mujer

En medio de la movilización realizada el pasado sábado 23 de noviembre, Elsa Torres, madre de Sheyla Cóndor, alzó la voz para exigir justicia por el asesinato de su hija.

“Justicia para mi hija. La comisaría no me ha hecho caso. Yo misma tendré que hacer justicia para mi hija. Mi hija no merecía morir”, declaró Elsa Torres entre lágrimas frente a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Según Elsa, la comisaría de Santa Luzmila en Comas no atendió con diligencia su denuncia inicial. Aunque presentó pruebas contundentes, como conversaciones de WhatsApp y fotografías que vinculaban al sospechoso, las autoridades se negaron a actuar de inmediato.

“¿Por qué han dejado que ese asesino siga trabajando? ¿Quién me va a devolver a mi hija? Yo tenía muchos planes con ella. Me la mataron”, agregó.

Dolorosas palabras de la madre de Sheyla Cóndor, víctima de feminicidio por el policía Darwin Condori, durante la marcha #25N frente a la Dirincri. pic.twitter.com/SGzb3QZpjG — Alex Febrero (@AlexFebrero_) November 23, 2024

