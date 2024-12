Madre de menor asesinada en Villa María del Triunfo: "Nunca quise que mi hija terminara así"

Margareth Nestares Cuscano, madre de la menor asesinada en Villa María del Triunfo, salió a defenderse luego de la ola de críticas que cayó en su contra luego de ser acusada de haber violentado a su hija cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Yo fui sincera con la Policía, me preguntaron muchas cosas... quién no ha tenido en algún momento una reunión y ha tomado... pero ya lo están confundiendo para dejarme mal a mí”, dijo entre lágrimas Nestares durante su participación en el programa 'ATV Noticias Edición Matinal.

También admitió haberle gritado a la niña de 12 años minutos antes de que huyera de su casa. Reveló que mantenía peleas con su hija, pero que esto era algo reciente, pues antes llevaban una buena relación.

“Quizá de cólera le hablé así a mi hija... yo estoy muy arrepentida pero nunca quise que mi hija terminara así. Estaba renegando y habían días que renegaba con mi hija porque no estaba haciendo su tarea y quizá la cólera, la furia me ganó y la impotencia de expresarme de esa manera. Yo no quise, no lo hice con mala intención, sabía que mi hija no iba llegar lejos, yo he criado a mi hija y es una niña inocente”, explicó la deuda.

"Sí me salieron esas palabras de la boca, estoy muy arrepentida, estuve equivocada, pero vamos a que mi hija no tenía que terminar así”, concluyó la madre de la víctima, quien se presentó en el programa en compañía de su abogado.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO