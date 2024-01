En entrevista exclusiva para Perú21, Cinthya Machare, madre de Katherine Gómez, habló sobre la esperada extradición del asesino de su hija, Sergio Tarache, a Perú, programada para los próximos días.

Cinthya expresó su esperanza de que la extradición marque el inicio de un camino hacia la justicia.

“Con respecto a la extradición, para mí es una luz de esperanza, ya que lo veía muy lejos debido a todas las trabas que se ponía. Pero ahora puedo decir que ya vencí la primera batalla, ahora viene la segunda batalla”, sostuvo.

En otro momento, Machare reveló que las autoridades peruanas se reunieron el último lunes para conocer el día y la hora que será extraditado el asesino de Katherine Gómez.

“El día lunes se aceptaron las garantías, por lo que dijeron que estos días sí o si lo trasladan, es por eso que ayer se reunieron para coordinar el día, la hora y como será el traslado”, mencionó.

Además, agregó que al llegar al Perú, Tarache será enjuiciado, y que actualmente se encuentra con prisión preventiva con fines de extradición.

“Me dijeron a mí que cuando vencía los meses de prisión preventiva, automáticamente se extiende hasta cuando termina la extradición, porque él está con prisión preventiva con fines de extradición. Esto quiere decir, que al llegar a Perú comienza su trámite judicial”, indicó Machare.





Sufrió una recaída en su tratamiento psiquiátrico

La mamá de Katherine Gómez señaló que cuando se enteró de la extradición del venezolano, sufrió una recaída en su tratamiento psiquiátrico, ya que había sido diagnosticada con depresión.

“Cuando me entere sobre la extradición, me puse muy ansiosa, me entro una crisis, retrocedí en lugar de avanzar, me puse a llorar, me encerré. La verdad es muy desgastante porque es volver a retroceder en el momento que mi hija pasó por esto. Es volver a recordar las imágenes donde mi hija salía lastimada. Es muy triste, me encerré y lloré hasta cansarme”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que no sabe cómo va a reaccionar al ver al asesino de su hija, pero lo único que quiere saber es por qué asesinó a su hija.

“Me siento un poco cansada y ansiosa, tengo sentimientos encontrados, no sé cómo voy a reaccionar cuando lo vea, pero lo que sí le voy a preguntar es ¿por qué causó tanto daño?, ¿por qué le hizo eso a mi hija de esa manera, si ella no le hizo nada?, ¿por qué?”, indicó con la voz quebrada.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO