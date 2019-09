La modelo Macarena Vélez regresó esta semana al programa ‘Esto es Guerra’ y rompió en llanto al recordar que fue víctima de tocamientos por parte del abogado Adolfo Bazán, según había acusado anteriormente.

Macarena se presentó este miércoles en el programa ‘En boca de todos’ acompañada de su madre Milagros Montoya. Ambas se abrazaron muy fuerte y lloraron al recordar lo ocurrido con Bazán en una discoteca.

“Ha sido muy difícil todo lo que ha pasado. La veía triste, hablaba con su papá. La llevamos de viaje, queríamos que esté bien, no es fácil para nadie. No se lo deseo a nadie, a ninguna mujer. Le ha podido pasar algo peor, felizmente no llegó a más”, dijo la madre de Macarena.

Además, recomendó a las mujeres cuidarse y no salir solas. "No tomen de más y traten de estar con alguien que las pueda cuidar. Si no hubiera estado con su primo, otra sería la historia”, sostuvo Milagros Montoya.

Por su parte, la competidora de ‘Esto es Guerra’ reveló que, gracias a su denuncia, otras víctimas de Adolfo Bazán se animaron a relatar su historia.

“He ayudado a muchas mujeres a que no se queden calladas”, manifestó Macarena.