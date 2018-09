Un hombre de 57 años fue víctima de la delincuencia en Lurín. El agraviado, identificado como César Augusto Benavides Vásquez, cayó de un puente para evitar ser asaltado. Sin embargo, esta acción no detuvo a los delincuentes, quienes no pararon de atacarlo.

Cámara de seguridad, de la zona Julio C. Tello, en Lurín, captó el preciso momento, en que el agraviado por evitar el robo, es golpeado por estos sujetos y luego cae de un puente, terminando con la cabeza y la clavícula rotas.

César Benavides informó que su salud es delicada y que teme por su vida, pues estos delincuentes siguen libres, a pesar de haber sido identificados. Asimismo, detalló que uno de ellos sería su sobrino.

“Yo le digo que soy su tío y él me mira se voltea, pero cuando estoy por llegar, me mete un patada y caigo. Puse mi mano en mi cabeza porque me iba a destrozar, luego bajaron 4 personas y me siguieron pegando”, señaló la víctima para ATV +.

Según las autoridades, los presuntos implicados en este asalto serían Sandro Espinoza Huapaya, Carlos Rolando Vásquez Espinoza y Darwin Zavaleta Espinoza. Sin embargo, continúan en libertad, pues pese a la búsqueda de la policía no pudieron ser ubicados dentro de las 24 horas de flagrancia.