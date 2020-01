Luisa María Cuculiza, ex ministra de la Mujer, se pronunció sobre el sujeto que intentó quemar viva a su pareja en las calles de La Victoria y que posteriormente se negó a poner la denuncia. En conversación con Canal N, la fujimorista culpó a Brigit Flores Luna, víctima de intento de feminicidio por parte de su conviviente Julio César Rojas Mogollón, por no denunciar.

Durante la entrevista con el medio en mención, la excongresista de Fuerza Popular tuvo una indolente respuesta y responsabilizó a la mujer, a quien tildó de “imbécil”.

Luisa María Cuculiza responsabiliza a víctima de tentativa de feminicidio

“Verdaderamente eso es una salvajada lo que pasa con las mujeres que no se saben defender. Uno no puede pensar que esa mujer pueda ser tan estúpida con un hombre que la quiere agredir y quemar. La imbécil esa, discúlpame las palabras, no denuncia y se va en el mismo carro con el agresor ¿Cómo se va a defender a las mujeres así en el Perú? No se puede, si la misma mujer es la que acepta y está conforme con ese trato. Dice: 'No, no, es mi pareja’ ¿Qué pareja? Es un animal lo que tiene ¿Qué cosa quiere? ¿Terminar de morir?", señaló.

Asimismo, Cuculiza aseguró que la falla empieza por Flores Luna e indicó que el maltrato sistemático “animaliza a las mujeres”.

“La falla es total, empezando por la mujer. Uno no puede aceptar que una mujer justifique una agresión así. Eso se denuncia por oficio. La fiscal tranquilamente puede denunciar al hombre, quien inclusive tiene antecedentes. La Fiscalía, el juez y la Policía deben trabajar juntos para que ese hombre no esté un día más en la calle. De lo contrario, continuará haciendo bestialidades y no se podrá resolver este tipo de problemas. Hay que llamar la atención a esa mujer y que no sea ejemplo. Jamás uno debe aceptar una humillación como esa. Que tenga un poquito de conciencia y que se quieran. Son seres humanos, creo que el maltrato las animaliza. Mientras más les pegan, están conformes. ¿Cómo podemos defender a las mujeres en el país?”, manifestó.

Finalmente, la exparlamentaria fujimorista precisó que la fiscal responsable de la liberación de Rojas Mogollón debería “trabajar” en “otro lado”.

“Está dentro de la ley la denuncia de oficio. La fiscal tiene que denunciar. Lo que dice la ministra es cierto. No se puede seguir luchando contra mujeres que no aceptan ayuda. Si no es por ese hombrecito que defendió a la víctima, ella estaría muerta. Había un manganzón que estaba en la esquina, tremendo animalón que no hizo nada. ¿Qué cosa esperan? La ministra no puede hacer más. Nadie, cuando no hay voluntad de la mujer de denunciar. Qué bestias por mi madre. Uno no sabe a quién acudir. Si las autoridades que tienen que recibir las denuncias respectivas, no lo hacen ¿para qué están en sus puestos? El fiscal es hombre o mujer. Que la manden a trabajar a otro lado a esa señora. Si ella no pone presa a ese hombre, no sirve para esto. Capaz es especialista en otra cosa”, concluyó.

¿Por qué no denuncian?