Luis Horna: "Se han perdido las reglas de convivencia con los ciclistas y peatones" [VIDEO]

El ex tenista Luis Horna se refirió este sábado al atropello que sufrió por parte de un taxista mientras recorría el distrito de La Molina y cuestionó la actitud de algunos de los choferes con los ciclistas.

"Estamos realmente desprotegidos en estos temas. Yo monto bicicleta muchos días al mes y la gente nos ataca como si estuviéramos haciendo daño a alguien", afirmó Horna.

El deportista señaló que "se han perdido las reglas de convivencia" entre los conductores de automóviles y ciclistas e incluso con los peatones a quienes no se les suele respetar, según declaró a Canal N.

"Hoy yo he tenido suerte, pero mucha gente no" , comentó, luego de señalar que aún se encuentra en proceso de recuperación tras el accidente.

Luis Horna relató que el hecho se produjo en una avenida de La Molina donde no hay cruce peatonal ni semáforos, por lo que el taxista apareció de manera repentina y a gran velocidad mientras él conducía por la pista.

El ex tenista agradeció el apoyo de las personas que lo auxiliaron rápidamente, así como el accionar del Serenazgo. Caso contrario fue el del taxista de quien incluso cuestionó por qué no se detuvo para darle pase. Horna afirmó en todo momento que no logró visualizar al chofer.