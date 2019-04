Luis Davelouis está consternado con denuncia de su ex pareja: "Nunca le pegué, nunca le insulté... "

El periodista Luis Davelouis demoró cerca de 48 horas para salir al frente de las graves denuncias de su ex pareja Marissa Chiappe, quien revela que fue víctima de violencia física y psicológica. En declaraciones a Exitosa, Davelouis pidió perdón, pero no de manera contundente.



"Le pido perdón porque leyendo sus tuits en lo que yo honestamente no me reconozco, veo que la pasó muy mal", refirió.

Luis Davelouis fue confrontado por la periodista Juliana Oxenford: "Honestamente... Insisto tenía un problema con el alcohol. Nunca le pegué, nunca le insulté... Si ella lo ve así... ". Sin contundencia, el columnista de un medio local trató de irse por las ramas.

Muy lejos de su defensa airada a las mujeres que en alguna oportunidad había mostrado, Davelouis no fue enérgico a la hora de hacer sus descargos.

"He sido tosco, probablemente, nunca la toqué, nunca la insulté, nunca la hice sentir menos", afirmó en otro momento. La periodista llamó la atención sobre el tono de voz de Davelouis, bastante bajo en comparación como lo hemos escuchado siempre.

Entrevistado por Oxenford, Davelouis dijo que se había tomado tiempo para responder las acusaciones, y abordar el problema de fondo. " Hay muchas cosas que dice ella que son inconsistentes", señaló, tras detallar circunstancias de la convivencia.

"Mi problema con el alcohol pasaba muy de tarde, en la casa, con amigos", respondió cuando se le preguntó si en estado de ebriedad maltrató a Chiappe.

El columnista de La República indicó que no era un hombre violento. Confrontado sobre los golpes que su ex pareja declaró haber recibido de parte de él, Davelouis manifestó -siempre en un tono de voz bajo- que estaba consternado por la denuncia: " Yo mismo estoy consternado por la denuncia, primero por la cantidad de inexactitudes que hay".

PIDE QUE CESEN LOS ATAQUES

Davelouis reconoció que es una víctima (Chiappe), pero dijo que no era su víctima, lo cual no dejó entenderse. También consideró que su relación era tóxica.



"Lo que trato de averiguar es cómo es posible que esta narrativa esté tan alejada de la realidad. Yo no soy un agresor, un abusador, nunca lo he sido, nunca he golpeado a Marisa (...) por favor dejen a mi familia en paz", remarcó.



Respecto al pedido de investigación hecho por sus amigos y periodistas de Chicharrón de Prensa, con quienes compartía la realización de un programa político, Davelouis aseguró que están en su derecho e insistió en que lo declarado por su ex pareja era un relato plagado de inexactitudes.