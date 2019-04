Abren 30 días de investigación fiscal a Luis Davelouis por presunto delito de agresión a ex pareja

El Ministerio Público abrió 30 días de investigación fiscal a Luis Davelouis Lengua, por el presunto delito de violencia psicológica en agravio de su ex pareja Marissa Chiappe, quien escribió un largo testimonio de maltrato en redes sociales.

"La fiscal Sofía Herrera Pérez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en #ViolenciaContraLaMujer de #Lima, dispuso recabar las declaraciones de las partes, realización de pericias psicológicas, entre otras acciones orientas a esclarecer el caso", informó la Fiscalía.

#Urgente | El Ministerio Público abrió 30 días de investigación fiscal a Luis Davelois Lengua, por el presunto delito de violencia psicológica en agravio de su expareja. pic.twitter.com/34ANfG4s6z — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 10 de abril de 2019

Horas antes, el analista Luis Davelouis se pronunció tras el testimonio de su ex pareja para decir: "Le pido perdón porque leyendo sus tuits en lo que yo honestamente no me reconozco, veo que la pasó muy mal", refirió.

"He sido tosco, probablemente, nunca la toqué, nunca la insulté, nunca la hice sentir menos", afirmó en otro momento.