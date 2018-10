Luis Castañeda Pardo sobre su padre: "Prefiero evitar cualquier problema, haré mi jornada individual"

Luis Castañeda Pardo fue el primer candidato a la alcaldía de Lima en participar en el tradicional desayuno previo a la jornada electoral.

El postulante al sillón municipal por Solidaridad Nacional acudió a Mirones Alto para compartir con sus simpatizantes.

"Estoy tranquilo, optimista y comprometido con el público limeño. Ha sido un lugar (Mirones Alto) que me ha acompañado a lo largo de la campaña y es la tercera ocasión que comparto con ellos un desayuno. Les agarré mucho cariño", dijo el candidato a las cámaras de Latina.

"Yo creo que, sin importar el resultado, he ganado. Ha sido una experiencia enriquecedora. Soy un instrumento en la mano de Dios. Me ofrecí como candidato para ayudar al limeño que sigue con injusticias sociales y hay muchas brechas que acortar. Yo soy demócrata, esperaré el resultado y lo respetaré", agregó.

El candidato señaló que, para evitar problemas, sus actividades lo realizará sin su padre Luis Castañeda Lossio.

"Me gustaría que como parte de mi familia esté conmigo, pero prefiero no condicionar con ningún problema, así que haré mi jornada de manera individual. Quizás mi hermano me acompañe", manifestó Luis Castañeda Pardo.