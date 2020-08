El alcalde de la Municipalidad de Lima, Luis Castañeda Lossio, manifestó que los murales que fueron pintados de amarillo en los últimos días 'no van con el Centro Histórico' de Lima.

"Bueno esto de los murales es porque a ciertas personas le salió la vena artística, pero no van con la ciudad y no van con el Centro Histórico. ¿La UNESCO que me va a decir? ¿me va a sancionar?", declaró a la prensa Luis Castañeda Lossio.

El alcalde de Lima justificó la medida señalando que fue tomada porque se quiere "recuperar" el Centro Histórico de la ciudad. Apuntó que actualmente la Municipalidad de Lima viene borrando otro mural perteneciente al Movadef y que el color amarillo, que reemplaza a los trabajos, fue asignado sin ningún propósito propagandístico.

"Los colores no tienen partido. Los colores son anteriores a Solidaridad Nacional y a cualquier partido", dijo Luis Castañeda Lossio.

Ante la pregunta si reconoce el valor artístico de los murales, el alcalde prefirió no responder. Lo que sí hizo fue anunciar que otros trabajos también serán borrados.

La semana pasada la Municipalidad de Lima fue cuestionada por la desaparición de un colorido mural en el jirón Lampa que retrataba a Túpac Amaru. A pesar de que no ordenó el borrado de la obra directamente a Scotiabank– dueño de la fachada– , la comuna sí solicitó que se realicen "labores de pintado y mantenimiento".

Posteriormente aparecieron más denuncias de otros murales borrados, a partir de la misma disposición municipal.