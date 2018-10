Luis Castañeda Lossio sobre Carlos Álvarez: "Yo respeto su homosexualidad, él que me respete" [VIDEO]

El actual alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio , no soportó las imitaciones y sátiras de Carlos Álvarez y arremetió contra el humorista en plena transmisión en vivo.

Castañeda se quejó de ser criticado en diversos canales de televisión, pero lo que aparentemente no soportó fue que el humorista "hiciera burla" de él. Motivo por el cual el alcalde exigió respeto así como él respeta la "homosexualidad" del humorista.

"Es emocionante, ¿saben por qué? Porque no me han querido entrevistar o me han cortado. Por ejemplo, el canal 7 me entrevistó el otro día, y no lo sacó, y es canal del Estado. Y el canal 4 ha hecho permanentemente una campaña sucia", refirió Castañeda.

Luis Castañeda Lossio sobre Carlos Álvarez: "Yo respeto su homosexualidad, él que me respete". (Latina)

"Podría ir al mejor programa cómico, y sin embargo, el 4 se ha burlado de mí el otro día. Yo respeto la libertad sexual, pero por ejemplo, Carlos Álvarez, haciendo burlas de mí, respeto su homosexualidad. Él que respete si tengo alguna minusvalía por algún incidente. Hablemos con las cosas claras", agregó.

El momento de enojo quedó evidenciado al recordar la imitación que realizó el conocido actor cómico, Carlos Álvarez, de su persona en América TV. Luego del aparente momento de tensión la periodista Juliana Oxenford continuó la entrevista en vivo para Latina.