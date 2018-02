En medio de diversas detenciones a alcaldes de Solidaridad Nacional, acusados de extorsión, tráfico de terrenos y cobro de cupos —como los de San Bartolo, Santa Rosa y Villa María del Triunfo— el burgomaestre de Lima, Luis Castañeda Lossio , deslindó de ellos.

"Todos ellos han sido expulsados, (pedimos) que se le aplique todo el peso de la ley y la norma, hay alcaldes de todos los partidos políticos por cierto", declaró el burgomaestre de Lima a Canal N.

"Que se analice a todos los candidatos y no solo de Solidaridad... Vamos a ver una cosa, ¿los hemos tratado de proteger? No... ¿Los hemos puesto a disposición de la justicia? Sí, eso es lo importante", remarcó Castañeda Lossio.

Asimismo, el burgomaestre enfatizó que no los avala y nuevamente pidió que se les aplique la norma y la sanción correspondiente.

Sobre el alcalde de Villa María del Triunfo, dijo: "Ese es una joya, yo siempre he dicho que lo botaran y él no es de Solidaridad hace bastante tiempo, no sé si fue por renuncia o porque se adelantó a la discusión que nosotros (en el partido) teníamos, pero es un hecho intrascendente".

Ante la repregunta de los conductores sobre el tema, el alcalde dijo que "primero, nosotros no avalamos a delincuentes, porque nosotros no lo somos, de ahí a decir que hay protección... eso es una cosa exagerada. Se equivocan de cabo a rabo".

El alcalde declaró que él predica con el ejemplo y "no avala corrupciones". Remarcó que él no es hablador sino un trabajador.