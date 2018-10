Luis Castañeda a Jorge Muñoz: "Hay que bajar un poco la vanidad y el orgullo"

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, indicó que recién 'saludará' al virtual burgomaestre de la capital, Jorge Muñoz , cuando el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo oficialice como ganador de las Elecciones Municipales 2018.

"No, todavía no (lo he saludado). Envié a Martín Bustamante, que lo saludó ayer. Yo no lo he hecho porque creo que hay que esperar al Jurado Nacional de Elecciones hay que tener deferencia con las instituciones. Encantado de enseñarle las obras", señaló Castañeda a la salida de la Iglesia de Las Nazarenas.

El alcalde de Lima, que tendrá que dejar el cargo el 31 de diciembre para dar paso a Muñoz, dijo que "hay que bajar un poco la vanidad y el orgullo".

Horas antes, Muñoz fue recibido por el presidente de la República, Martín Vizcarra. A su salida comentó que aún no había recibido el llamado de Luis Castañeda, además de anunciar que realizará una auditoria al llegar al sillón municipal.

Consultado por esto, Castañeda afirmó que deja los números del municipio en "azul". "Cada uno tiene su estilo. Unos van a pedir y otros van a trabajar, como es mi caso", relató.