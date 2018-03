Luis Castañeda: "No vamos a instalar aire acondicionado en el Metropolitano"

El alcalde Luis Castañeda Lossio indicó esta noche que los malhechores que robaron a los pasajeros de un bus del Metropolitano en la estación Escuela Militar fueron capturados gracias a las cámaras de seguridad instaladas dentro del recinto.

El burgomaestre, que actualmente mantiene 60% de desaprobación, se excusó de la falta de seguridad en las estaciones del servicio de transporte. Dijo no recordar la cantidad de efectivos que resguardan las paradas.

"¿Cómo sabías que era un delincuente? Si todos podríamos prever no habría robos en ninguna casa, en ningún sitio. Fueron capturados por la Policía y al reconocimiento de nuestras cámaras", dijo a RPP.

En la entrevista ofrecida luego de varios meses de silencio, Castañeda habló sobre otros proyectos que viene ejecutando la Municipalidad de Lima y sobre las críticas que ha recibido su gestión, la cual termina este año.

Ante los cuestionamientos sobre la falta de sombra en la recién inaugurada Alameda de 28 de Julio, Castañeda respondió irónicamente que "techaría" el lugar. Por otro lado, se quejó de que el Ministerio de Cultura no haya autorizado su proyecto original, el cual calificó como "preciosa".

SOBRE EL PUENTE SOLIDARIDAD (Caído en 2017)

- "Se cayeron en total 170, 300 puentes en el Perú… Se cayó, en la anterior gestión, el puente Bella Unión, y en ese entonces no había movimientos de lluvia ni de nada… no lo estoy diciendo para justificarme".



- El puente estaba bien hecho lo que pasa es que (el río) entra y se lleva hasta una cancha de fulbito. Nosotros no podríamos entrar porque había cables de alta tensión y cuando lo desconectan, ya había pasado ese suceso (la caída del puente).

PUENTE BELLA UNIÓN (SMP)

- "Claro que ha tardado (…) ¿Cuánto le corresponde a la anterior gestión y cuánto al mío? No habían hecho absolutamente nada y ahí nadie dijo nada cuando se cayeron dos carriles de un puente vehicular".

BY PASS 28 de JULIO

- "Lo que ha tenido es un problema con unos desagues rotos, una cosa así. Ninguna rajadura. Lo que pasa es que ahí se hizo toda una guerra sucia, una guerra política".

- "La maqueta original era preciosa. Creo que le hubiera dado un gran valor. Tienes al Campo de Marte, el Parque de la Exposición y el Parque 28 de Julio. Todo eso se unía, iba a ser mejorado tremendamente. Los domingos perfectamente se convertía en peatonal sin perjudicar el tráfico vehicular. Iba a ser turístico". (Sobre el proyecto original, que no fue llevado a cabo).

- "Lo voy a techar pues". (Ante la pregunta de que por qué no hay sombra en la Alameda 28 de Julio.

TERCER CARRIL DE ARAMBURÚ

- "Claro que lo vamos a hacer. Tenemos la autorización del ministerio".

LÍNEA AMARILLA



-"La línea amarilla se inaugura en un mes. Todo el mundo decía que había rajaduras, filtraciones. Le hemos hecho una verificación para ver si hacía filtraciones y ya llegó el informe. El peaje va a costar S/5.30. Eso tiene que ver con el ahorro que produce. Es una obra de 10 kilómetros. Tiene un túnel de 2 kilómetros de la mejor calidad. Está debajo del río, tiene un sistema de alarmas, de comunicación, está filmado todo al detalle".

SEGURIDAD

-"(A los ladrones en la Estación Escuela Militar) los capturaron por las cámaras del Metropolitano".

SOBRE LA POSIBILIDAD DE INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN EL METROPOLITANO

-"También nos sancochamos en todos los buses de Lima (…) No vamos a instalar aire acondicionado en el Metropolitano. Eso significa un costo adicional".