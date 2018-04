Luis Castañeda insiste en ampliación de la avenida Aramburú [VIDEO]

El alcalde Luis Castañeda Lossio indicó este sábado que el proyecto de ampliación en la avenida Aramburú, en San Isidro, irá de todas maneras. Los trabajos, por el momento, se encuentran detenidos por una medida cautelar ordenada por el Poder Judicial.

“La avenida Aramburú la vamos a recuperar de todas maneras, porque hemos puesto las acciones respectivas (…) no voy a caer en la provocación (de Manuel Velarde, alcalde de San Isidro), hablo con hechos reales y objetivos”, dijo Castañeda Lossio a Canal N.

El burgomaestre de Lima señaló que los cerca de medio centenar de árboles que actualmente se encuentran en dicho tramo s erían trasladados a un vivero que la Municipalidad de Lima tiene cerca a Ancón.

"Cuidamos muchos los árboles", indicó.

En otro momento, Castañeda Lossio prefirió no pronunciarse sobre las investigaciones que pesan sobre la ex alcaldesa Susana Villarán, involucrada en el caso Odebrecht.

"Está en manos de la justicia y será ella la que califique. No soy una persona que pueda calificar a una ex alcaldesa y más si fuimos rivales

