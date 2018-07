El alcalde de Lima , Luis Castañeda Lossio , se pronunció sobre la participación de su hijo Luis Castañeda Pardo , como candidato a la alcaldía de Lima por el Partido Solidaridad Nacional ( PSN ). El burgomaestre dejó en claro que no pedirá licencia durante la campaña electoral de su hijo.

Castañeda señaló que no generaría ningún conflicto de intereses durante su gestión con el proceso electoral de su hijo.

“Yo podría pedir la licencia, pero no lo voy a hacer porque primero no hay nada turbio y sería abusivo si privo a mi hijo de ser candidato. Él tiene todo el derecho de participar” , señaló en entrevista para canal N .

A la vez, indicó que no se ha ocasionado ningún enfrentamiento interno en Solidaridad Nacional , tras el alejamiento de Patricia Juárez . El burgomaestre enfatizó que la política necesita nuevos aires y modernidad, y que no hay ninguna monarquía en su partido.

“No hay ningún conflicto con Patricia Juárez, no me creen novelas… L o que pasa es que aquí hay un problema generacional, está entrando la juventud, un movimiento juvenil, nuevo y sano . Acá no hay monarquía. Hay que renovar la política, nuevos aires”, señaló.