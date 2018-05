Desde su inauguración el 17 de diciembre de 2015 a cargo del ex presidente Ollanta Humala hasta la fecha, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social —también conocido como LUM— abrió sus puertas a todos los visitantes como un espacio para la reflexión sobre los derechos humanos, enfocándose principalmente en las víctimas del terrorismo entre 1980 y el 2000.

La reciente solicitud de reestructuración por parte del congresista Edwin Donayre a la institución dependiente del Ministerio de Cultura , a raíz de un video publicado en su cuenta de Facebook donde se ve a una trabajadora de la institución haciendo —presuntamente— "apología al terrorismo" nos recuerda que no es la primera vez que el LUM se ve en el ojo de la tormenta.

RESISTENCIA VISUAL 1992

Han sido frecuentes las críticas hacia el Lugar de la Memoria, sobre todo desde el Legislativo. En agosto de 2017, el reclamo habría llegado desde el fujimorismo, tras una exposición que habría tenido un sesgo en contra del partido naranja.

¿Qué sucedió? El sábado 16 de agosto de dicho año se inauguró la muestra 'Resistencia Visual 1992', que reúne a 36 artistas gráficos, colectivos y activistas que reflexionaron sobre hechos ocurridos en 1992.

Sucesos como el asesinato de dirigentes como María Elena Moyano y Pedro Huilca , el atentado de la calle Tarata, la desaparición de los estudiantes y el profesor de la Cantuta, la captura de Abimael Guzmán y una de las primeras marchas masivas por la paz en los distritos de Miraflores y Villa El Salvador fueron presentados en este trabajo colectivo que anunciamos aquí .

Obra de María Paz Álvarez (LUM). Obra de María Paz Álvarez (LUM).

Algunos días después, precisamente el viernes 18, Guillermo Nugent Herrera , quien en aquel momento fungía como director del espacio de reflexión, renunció a su cargo tras enviar su carta al Ministerio de Cultura , solicitada por el ministro de turno.

¿La razón? Según expresó Salvador del Solar , a cargo de la cartera en aquel momento, "la impresión que me quedó y que compartí con los presentes, más allá de la calidad artística de lo expuesto, es que la muestra despedía una clara sensación general de sesgo que no se corresponde con la que habíamos acordado buscar para el LUM . No hubo oposición a esta impresión, sino más bien el reconocimiento, también por parte de Guillermo, de que efectivamente había elementos claramente inclinados hacia una dirección".

Obra de Gabriela Flores (LUM). Obra de Gabriela Flores (LUM).

De esta manera se aducía que la exposición contenía material 'antifujimorista', según indicó en una publicación de Facebook, Pablo Sandoval López , quien trabajaba como investigador del LUM , lo cual habría devenido en la salida de Guillermo Nugent .

Según dicho escrito en redes, el congresista de Fuerza Popular, Francesco Petrozzi "había mostrado, vía redes sociales, su profundo malestar sobre el contenido ‘anti fujimorista’ de la muestra".

Sin embargo, también por medio de las redes sociales, el parlamentario naranja descartó dicha versión.

"No me he manifestado en redes sobre muestra alguna, ni he censurado arte de ningún tipo. No podría hacerlo. Soy artista. Apoyo equilibrio", sentenció.

La polémica duró varios días y culminó tal como lo mencionamos.