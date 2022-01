Delincuentes armados asaltaron a un cambista y le robaron S/100 mil cuando estaba de camino a su vivienda. El hecho ocurrió en la Cooperativa Carrizal del Carmen en Los Olivos, y según el agraviado, es la segunda vez que es víctima de malhechores.

“Escuchaba que decían ‘mátenlo, mátenlo’. No sé por qué. Esas son las palabras que siguen rondando en mi cabeza. No se me logran borrar esas palabras”, contó Gabriel Sosa, el cambista agraviado para el noticiero América Noticias.

Cámaras de seguridad registraron cuando cinco malhechores interceptaron al cambista y lo amenazaron con armas. Con el botín en mano, los sujetos que iban a bordo de motocicletas y un vehículo empezaron a disparar al aire mientras huían para evitar ser perseguidos.

“En ese rato pensé que iba a morir. Lo único que atiné es a taparme la cara, mi cabeza para que no me disparen en la cabeza. Me golpeaban con la cacha y me reventaron la cabeza, y me han golpeado el brazo para quitarme todo el dinero que tenía”, relató Sosa.

“Estamos en tierra de nadie. O sea, tengo que estar armado con otras tres o cinco personas más para contraer esto porque de otra manera estamos desprotegidos”, añadió.

Gabriel Sosa comentó que lleva más de 25 años desempeñándose como cambista y esta es la segunda vez que el hampa le arrebata el dinero. Este último hecho ocurrió en el 2016 y le robaron S/80 mil.

El afectado espera que la comisaría Sol de Oro pueda dar con los autores del robo de S/100 mil.

