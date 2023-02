Una vez más la delincuencia vuelve a hacer de las suyas. Una mujer adulta mayor perdió los ahorros de su vida, luego de que unos delincuentes se hicieran pasar por agentes del grupo Terna para ingresar a su casa y robarle 10 mil soles producto de sus ventas de juego de naranja. La víctima pide mayor seguridad y que las autoridades atiendan su caso. El terrible hecho ocurrió en el distrito de Los Olivos .

La mujer de tercera edad se encontraba trabajando por lo que dejó a su nieta de 8 años sola en su vivienda, pero cuando regresaba a su casa vio que seis varones salían de su inmueble.

Ante ello, la mujer y su yerno los interceptan a lo que ellos indican que eran ‘ternas’: “Me dieron que estaban haciendo una intervención a los propietarios de la casa”, dije el yerno de la víctima en diálogo con ATV Noticias Edición Matinal.

Debido a que no les creían, el yerno decidió acompañarlos hasta la Central Operativa de Investigación Policial (DIRINCRI PNP) en la Av. España. “Ahí nos dicen que estas personas no son Policías y que el terna no trabaja así, pues lleva chaleco en la intervención”.

La víctima se percató del robo cuando ingresó a su casa y vio su cuarto desordenado. “Vi mi maleta abierta y dije ‘ay, mi plata’ ahí fue mi desesperación”, dijo la mujer muy afectada.

La mujer de tercera edad aún desconoce cómo los delincuentes sabían la ubicación de su dinero, pues los puestos ternas ingresaron por la ventana. “Todo he perdido, toda mi vida he trabajado y he juntado mi plata”.

De acuerdo con la víctima, ella logró reconocer a uno de los delincuentes, que sería un muchacho que ronda por la zona, alias ‘Mamanchura: “Siempre me decía ‘señora usted es muy trabajadora por qué no descansa’”, reveló la mujer de tercera edad.

La víctima pide que su denuncia llegue al Poder Judicial: “Tengo miedo, pueden volver a entrar”. Cabe resaltar que los delincuentes portaban armas.

“Pedimos apoyo a las autoridades, pero nunca nos hacen caso, siempre nos dicen que esperemos”, señaló indignado el yerno de la víctima.

