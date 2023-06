Los vecinos de la cuadra 6 del jirón Miguel Ortiz, en la urbanización Villa del Norte, en el distrito de Los Olivos, terminaron sin servicios de telefonía e internet luego que la propietaria de una vivienda decidiera cortar la maraña de cables que invadían su propiedad.

Cansada que ninguna autoridad se haga cargo al respecto, la mujer arriesgó su vida y cortó las cuerdas que interrumpían su vista, sin embargo, terminó perjudicando a los vecinos de su cuadra.

“Hace dos meses han cambiado el poste y lo han dejado todos estos cables, así expuestos. No podemos ni abrir la ventana, hemos hecho los reclamos a Movistar, Claro, Osiptel, la municipalidad tampoco. Nos responden ‘nosotros no somos los responsables’. No sabemos si hay cables de alta tensión, tenemos niños”, reveló uno de los familiares de la supuesta responsable a Canal N.

Mientras tanto, los vecinos expresaron su incomodidad y preocupación ya que los cables que quedaron tirados en la vereda podrían provocar un accidente. En ese sentido, piden que la Municipalidad de Los Olivos intervenga para prevenir una tragedia.