La noche del pasado miércoles, dos sujetos irrumpieron en una vivienda de Los Olivos, donde golpearon y violaron a una adolescente de 15 años en presencia de su hermano pequeño. La menor, con múltiples lesiones y en un evidente estado de shock, fue encontrada por su madre en el suelo del domicilio.

De acuerdo a sus familiares, la víctima fue tratada de forma inhumana por policías y una médico del Hospital Cayetano Heredia durante su traslado al Departamento de Medicina Legal, quienes no habrían seguido los protocolos correspondientes del caso.

“Está ensangrentada y con coágulos. No está bien. Pero ella (Guiliana Chacón Ardiles, del área de Emergencias) dijo que no, que la Policía dice esto y que la fiscal no llegaba. Dijo que mejor era que vaya al médico legista porque la fiscal no iba a llegar. Me dijo que eso no pasaba mucho y trató de minimizarlo", cuenta una pariente de la víctima.

La médico es acusada de ordenar que la menor sea llevada hasta el Departamento de Medicina Legal en pésimas condiciones. La joven ni siquiera pudo bajar de patrullero el dolor que sentía.

Una vez llegó al lugar, los especialista en medicina le dijeron a la tía de la agraviada que su condición era tan delicada que debía ser atendida de emergencia en un hospital.

“Le pusieron un sedante porque la niña no se dejaba ni tocar. Estaba que gritaba y la pusieron a dormir. Dijeron que tenían que esperar para que la inspeccionen. No podían hacer nada, decían”, señaló otro familiar.

Asimismo, denunció que policías llevaron a la adolescente ensangrentada a la comisaría de Pro. “Estaban como si nada hubiera pasada para ellos”, aseveró.

Según el protocolo médico para el tratamiento de víctimas de abuso sexual, el personal de salud debe notificar al Centro de Emergencia Mujer, a la Fiscalía y a la Policía; además, tienen que adjuntar las evidencias correspondientes y enviar los certificados médicos con los parámetros establecidos de Medicina Legal.

RESPUESTA

José Carlos Quispe Cuba, director adjunto del Hospital Cayetano Heredia, en declaraciones a medios locales, señaló que el protocolo sí se cumplió. “Es lo que se ha hecho. No ha habido negligencia”, manifestó.

Por su parte, Carlos Manuel Acosta, superintendente de Susalud, señaló que, en estos casos, el médico legista debe trasladarse hacia la víctima y no hacerla pasar por mayores escenarios de estrés, menos cuando se encuentra tan grave tras la violación.