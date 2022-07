La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de “Los depravados del Grindr”, banda criminal dedicada a contactar a sus víctimas por un aplicativo de citas para doparlos y luego robarles todas sus pertenencias.

De acuerdo a Domingo al Día, los delincuentes primero se ganaban la confianza de su objetivo por la app de citas, luego los convencían para verse en sus viviendas y una vez que se encontraban, los dopaban. Uno de los agraviados fue un hombre de 55 años, quien fue golpeado hasta quedar inconsciente en su departamento de Miraflores.

Según el dominical, la víctima conoció a un joven por el aplicativo Grindr, a quien citó a su vivienda el 29 de diciembre de 2021. Una vez dentro, el desconocido lo golpeó hasta dejarlo en coma y luego llamó a dos cómplices para llevarse su laptop, celulares, billeteras, tarjetas de crédito y joyas. Todo valorizado en 400 mil dólares.

Delincuentes de páginas de citas

Otra víctima de estos hampones fue un ciudadano mexicano de 32 años que llegó a Perú por negocios. Fue la noche del 1 de mayo que cuatro hombres lo abordaron cuando esperaba su taxi para volver a su hotel tras haber estado bebiendo licor en una discoteca.

“Yo estaba bebiendo unas cervezas. Aproximadamente a la 1 a.m. ya me disponía a regresar a mi hotel, y estando sobre la calle se acercan cuatro personas y me comentan, muy amigables, de dónde era”, contó. Él accedió a libar licor con los desconocidos, pero nunca imaginó que sería dopado.

“Yo despierto como a las 7 u 8 de la mañana en un lugar que desconozco porque no conozco Perú, yo seguía drogado, no sabía dónde estaba”, señaló. De acuerdo al citado medio, los sujetos llegaron al hotel del mexicano en Miraflores, de donde se llevaron todos sus objetos de valor.

“Para ese entonces yo ya no tenía ni mi billetera, ni mis dos teléfonos ni la llave de mi hotel donde se veía donde me hospedaba. Sacaron mis tarjetas, hicieron compras, se llevaron mi computadora recién comprada, 100 dólares en efectivo. El monto robado ascendió a 2.500 dólares”, señaló.

Vaciaron sus cuentas

Otra víctima de estos delincuentes es un joven que el 9 de julio entró al aplicativo de citas y conoció a un sujeto que decía llamarse ‘Alonso’. “Me inscribió esta persona y fue muy insistente en querer conocerme a lo que yo accedí y le dije que viniera a mi casa. Estuvimos con una botella de vino y un six pack de cerveza. Conversamos, abrió la botella de vino, cuando me sirvió vi que agitó la copa, como disolviendo algo”.

El agraviado cuenta que, tras conversar y beber, perdió el conocimiento. “Eran aproximadamente las 9:30 de la noche cuando esto pasó y yo desperté al día siguiente, a las 7 de la mañana, y me doy cuenta que mi casa estaba toda revuelta y no tenía mi billetera, mis documentos, mis tarjetas de crédito, mi celular. Habían hecho retiros de cajero, consumos, dejaron mis cuentas en cero. Robaron S/10.000″, sostuvo.

Delincuentes detenidos

Agentes de la PNP, capturaron en Miraflores a Guillermo Muñoz Liendo (51) y Julio Zósimo Guillén Delgado (42), presuntos integrantes de “Los depravados del Grindr”. Ambos tienen antecedentes por robo.

VIDEO RECOMENDADO

Los niños de 5 a 11 años ya podrán recibir la tercera dosis contra la COVID-19. Entérate de todos los detalles en este video.