La Primera Fiscalía Provincial de San Isidro ha decidido formalizar la denuncia que interpuso Lorena Álvarez contra su ex pareja, el economista Juan Mendoza, por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en contra de la periodista. Así lo anunció Álvarez desde su cuenta de Twitter .

Lorena Álvarez lleva con este proceso más de 15 meses, desde que confesó y denunció los tristes episodios que le tocó vivir junto al economista Juan Mendoza. Ella fue víctima de constantes agresiones por su ex pareja.

La presentadora del noticiero de Latina indicó que en la misma resolución también se archivó la denuncia hacia ella, por presuntamente agredir a Mendoza. Los exámenes médico legales confirmaron que se debieron a una resistencia por la agresión recibida.

Además de anunciar la decisión de la Fiscalía, Álvarez comunicó que vive con miedo por su bienestar, ya que siente que pueden ocurrir represalias.

"Hoy más que nunca temo por mi vida. Me preocupan las represalias que la decisión de la Fiscalía pueda generar. Pero no me van a amilanar. Seguiré reclamando lo que es justo. No solo para mi sino para todas las mujeres, las vivas y las que ya no pueden defenderse", escribió.

