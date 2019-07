Lorena Álvarez: “Soy heroína de mi propia historia, porque me rescaté y salvé”

Por Samy Aguilar



Un estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, citas semanales con el neurólogo y psicólogo, cinco pastillas diarias, son las secuelas que la periodista Lorena Álvarez padece por la escena de horror que vivió hace exactamente 21 meses, cuando en octubre del 2017, su expareja, el economista Juan Mendoza, la cogió por el cuello y escupió tres veces.

Con miedo, pero decidida, lo denunció y enfrentó, el dolor pudo más que la vergüenza, y la noticia salió a la luz, a nivel nacional. Hoy, su lucha continúa, pero su semblante es otro.

De lo malo ha sacado lo mejor: dos libros publicados por Planeta ‘No te mato porque te quiero’ y ‘Primero muerta. Asesinos de mujeres en el Perú’, este último lo presentará el 19 de julio en la Feria del Libro. Lorena, aún sigue buscando tranquilidad.

El fuerte hecho personal que viviste hace unos años motivó a interesarte por los temas de violencia de género…

Siempre me ha fascinado la mente criminal y la criminología. ¿Qué hace que una persona opte por asesinar a otra? A partir de lo que me pasó, quiero conocer más de la mente del feminicida, saber en qué momento se interrumpe la electricidad en su cabeza. Mi objetivo es hacer una trilogía de libros sobre violencia de género.



"Más allá de la decisión de la justicia, sobrevivir me cambió la vida". (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe) "Más allá de la decisión de la justicia, sobrevivir me cambió la vida". (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe) "Más allá de la decisión de la justicia, sobrevivir me cambió la vida". (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe)

Sin embargo, sobrevivir a este episodio me cambió la vida, rescatarme de la violencia, me dio un propósito. Cuando te salvas descubres que el poder está en ti, tú tienes el control, tú pusiste la denuncia, tú pasaste los peritajes, tú no permitiste que te amedrentaran.

Más allá de la decisión de la justicia, sobrevivir me cambió la vida. No agradezco que me haya pasado, pero me hizo entender que era mi propósito, lo que me tocaba hacer en la vida.

¿Los feminicidios en el Perú han aumentado con los años?

No, varía. Por ejemplo, el año pasado no ha sido el de mayor feminicidios, ha habido peores.



En cifras, en diez años hubieron 1,200 víctimas de feminicidio, en los últimos tres años 400 niñas entre 10 y 14 años han sido asesinadas, solo por el hecho de ser mujeres.

"A veces se piensa, que se trata de una mujer débil o tonta, pero si eres una persona con un cargo importante, hablas fuerte. ¿Qué vas a ser víctima?, dicen, pero eso no es verdad" (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe) "A veces se piensa, que se trata de una mujer débil o tonta, pero si eres una persona con un cargo importante, hablas fuerte. ¿Qué vas a ser víctima?, dicen, pero eso no es verdad" (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe) "A veces se piensa, que se trata de una mujer débil o tonta, pero si eres una persona con un cargo importante, hablas fuerte. ¿Qué vas a ser víctima?, dicen, pero eso no es verdad" (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe)

Cualquier mujer puede ser víctima. A veces se piensa, que se trata de una mujer débil o tonta, pero si eres una persona con un cargo importante, hablas fuerte y hasta mandona ¿Qué vas a ser víctima?, dicen, pero eso no es verdad.

Niñas como Jimenita que fue asesinada por César Augusto Alva Mendoza, 'El monstruo de la bicicleta'

El asesino de ella tenía antecedentes, tres denuncias por violación y jugaba a la pichanga de los sábados con los oficiales, una vez más el sistema de justicia volvió a fallarnos.



En este segundo libro tienes como protagonistas a los asesinos de mujeres…

En el primer libro hablaba sobre violencia de género, enfocado en cómo funcionaba la justicia por dentro, desde el proceso de denuncia de la víctima. En este segundo, me meto más en la mente criminal, en su historia, me hago la pregunta: ¿Los asesinos de mujeres nacen o se hacen?



¿Cuál es la respuesta que has encontrado ante esa pregunta?

Si nace es más profundo porque no vamos a combatir, pero si se hace qué filtros como sociedad debemos atacar. El problema va mucho más allá de meternos a la cárcel, hay que identificar que no tengan rasgos machistas y misóginos. Tenemos que hablar de salud mental, porque nos impacta en la sociedad. La pregunta la dejo abierta, para que cada uno encuentre la respuesta.



Cuando pasas por este episodio en tu vida y luego haces la denuncia, ¿Antes algo te detuvo, por ejemplo, el qué dirán?

Sí lo pensé. Primero, no quise que sea público, y segundo, lo único que quería era salvarme. Claro que pensé, pero el principal valor fue mi hijo, en el momento que pasó eso sentí que me moría, la única imagen que tenía era la de mi hijo, el horror que iba a encontrar al día siguiente si mataban a su madre, le iba a arruinar la vida y dañar al ser más importante que tengo en la vida.



"En absoluto, nunca he tenido una relación tóxica. Ni es ex enamorados, ni mi ex esposo, que fue el primero al que se lo conté". (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe) "En absoluto, nunca he tenido una relación tóxica. Ni es ex enamorados, ni mi ex esposo, que fue el primero al que se lo conté". (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe) "En absoluto, nunca he tenido una relación tóxica. Ni es ex enamorados, ni mi ex esposo, que fue el primero al que se lo conté". (Foto: El Comercio/ José Rojas Bashe)

¿En el camino en busca de justicia es donde te encuentras con todo este sistema engorroso y poco efectivo?

Claro, yo he pasado peritaje sin que me adelanten las citas, así es como lo hacen todas las mujeres en el Perú, esperamos entre cuatro y seis meses, salvo que seas mediática. No me he saltado ningún paso. Tampoco he aceptado reunirme con ningún ministro, ni el fiscal de la Nación.



Si lo hiciera, solo sería si es que nos dan una ayuda y solución a todas, no solo a mí. Jamás me he saltado la cola, todavía no tengo fecha de juicio, ni sala. En estos momentos yo no me quiero ver como víctima. Yo no soy la víctima de mi historia, porque me rescaté y salve.

¿Antes de la relación con Juan Mendoza tuviste otro episodio de violencia con una pareja?

En absoluto, nunca he tenido una relación tóxica. Ni exenamorados, ni mi exesposo, que fue el primero al que se lo conté. Con él llevo una buena relación, como siempre decimos, somos una familia en dos casas.



“Quería hacerlo feliz”, dijiste en la entrevista que diste a Mónica Delta, días después de este hecho, lucías afectada y con temor. Es una frase que causa sorpresa.

No he vuelto a ver el video por prescripción médica, pero cada vez que la escucho en mi mente pienso lo estúpida que fui, en ese momento estaba en shock, de hecho, ahora no estoy perfecta, quiero ser lo más transparente posible.



En estos momentos tengo estrés postraumático y trastorno de ansiedad generalizada. Vivo medicada, tomo cinco pastillas al día, y estoy en constante evaluación con una neuróloga y psicólogo. Tengo días buenos y malos, es parte del proceso. Solo puedo decir algo, la Lorena de la entrevista con Mónica Delta murió, soy otra persona.

Como mujeres, ¿qué podemos hacer por nosotras?

Una de las cosas que debemos dejar de hacer es depender económicamente de un hombre. Hay mujeres que quieren ser las mejores madres del mundo y renuncian a todo por dedicarse solo a sus hijos. Sonará feo, pero el dinero te da libertad.



No podemos pasar de depender del padre y después del marido. Muchos casos de abuso se dan cuando se quieren separar y la pensión de alimentos. Te preguntas: ¿Y qué le voy a dar de comer a mi hijo? Sigues en el círculo vicioso.

¿Cómo ayudarnos unas a otras?

Tenemos que ser solidarias y empáticas. Podemos tener dudas porque algo no termina de cuajarte, pero antes de decir no creo, ¿cuál es tu aporte en apanar a la víctima? ¿Hacerla sentir peor? Deja que las investigaciones avancen, la justicia decida. Si dudas, más ayudas con tu silencio que con tu linchamiento.



Fabiola Sánchez, exesposa de Mendoza, se contactó contigo tras saber esta noticia, quien también había resultado ser víctima de violencia ¿Te sentiste respaldada por ella?

Ella se contacta conmigo, tenía una relación con él de 11 años de abuso. Mi primer libro está dedicado a Fabiola, y el libro tiene un dibujo que ganó un premio por su lucha contra la violencia. Fabiola es activista.



Ha sido un apoyo, pero un horror para mí al enterarme de todo lo que era capaz, si hubiera sabido su historia antes con todos los detalles.

¿Él no te hablaba de sus exrelaciones?

No me contaba, y eso es raro, ¿no? Como mujeres hay que ser más suspicaces. Nos hacen creer que ellas son las locas. No hay que verlas tan locas, como habla de su ex, luego hablará de ti. Hay indicadores que a veces menospreciamos.



¿Esta amarga experiencia hoy te ha puesto a la defensiva o ves con más desconfianza a los varones?

Uno se puede equivocar en el mensajero, pero nunca en el mensaje. El amor es hermoso, jamás una experiencia así debería arruinar algo tan valioso y maravilloso.



No podemos darle el poder a un hombre de arruinar tu vida, ¿para qué vas a sobrevivir a algo para luego quedarte amargada? Si optas por quedarte sola que sea por decisión y porque te sientes bien contigo misma.

¿Te sientes sana emocionalmente?

Mi sanación no pasa por la sentencia. Si voy a pensar en la decisión del Poder Judicial, voy a quedarme enferma el resto de mi vida. Él salió culpable del juicio de difamación, le dieron un mínimo, pero no voy a apelar.



Es un delincuente. Me sana, saber que he dicho la verdad y si la justicia no está a la altura de las circunstancias, yo no dejaré de sentirme orgullosa, porque no dejé que me gane, se equivocó conmigo, pero las mujeres que decidan tener una relación de pareja con él, que sean conscientes que las puede matar.

Muchas mujeres se identifican con tu caso ¿Te escriben mucho?

Todos los días, más aún cuando sale un libro mío. Cada vez que yo cuente mi historia, así sea un millón de veces, si logré salvar a una mujer, me voy a sentir contenta. Hay una vida hermosa, atrévete a vivirla, no puedes poner todo en pausa por algo que pasaste.



¿Crees que en algún momento puedas perdonar a Juan Mendoza?

Nunca lo he odiado. El amor y el odio son sentimientos muy intensos. Yo no siento nada por él… (piensa) No, sí algo. Siento miedo. Creo que algún día vendrá a buscarme.