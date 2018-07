Lorena Álvarez: Ex pareja envió carta notarial a editorial para impedir publicación de su libro

Su tormento no acaba. Se va a cumplir un año desde que la periodista Lorena Álvarez denunció a su ex pareja, Juan Mendoza, de haberla agredido e insultado. Pero, parece que no fue suficiente. Ahora el economista también pretende silenciarla. Impedir que su libro 'No te mato porque te quiero' vea la luz.

Mendoza envió una carta notarial a la editorial Planeta con el objetivo de censurar la publicación de Lorena Álvarez. Un libro que ni siquiera ha salido a la venta aún, por lo que su contenido aún se desconoce, ¿cómo puedes actuar sobre algo que no se ha leído? Difícil, ¿no? Tal vez sea una prueba más de la prepotencia.

En diálogo con Perú21 , Lorena Álvarez habló de la sensación que le produce que su agresor intervenga en su trabajo. Él no tiene derecho sobre ella y el 20 Juzgado de Familia se lo ha hecho saber con unas rigurosas medidas de protección a favor de Lorena.

"En uno de los acápites está expresamente mencionado que no se puede acercar a mí, ni pueden ir a los lugares que yo frecuento, ni a donde trabajo, ni a donde vivo. No se puede referir a mí bajo ninguna forma, en ningún medio de comunicación, ni redes sociales. No puede persistir en ningún tipo de daño psicológico" , nos narra con evidente preocupación.

Lorena ha continuado con su vida, pero mencionarle a esa persona le causa temor. Los recuerdos siguen ahí. La justicia es lenta y parece revictimizar a las sobrevivientes de violencia. Ella no es la excepción. Saber que hace algo en su contra le provoca pánico. "Sigo sintiendo miedo por mi vida", me dice intentando parecer más fuerte de lo que es.

EL LIBRO

​

'No te mato porque te quiero - Mujeres víctimas de violencia en el país de la impunidad' es el libro que Lorena Álvarez presenta mañana a las 8 de la noche en la Sala Abraham Valdelomar. Su publicación es un relato periodístico de lo que una mujer tiene que afrontar cuando denuncia ser víctima de violencia.