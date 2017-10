Tras las declaraciones del economista Juan Mendoza en Panorama, la periodista y denuncianteLorena Álvarez dio detalles de las agresiones a la que fue sometida.

En diálogo con Punto Final, la conductora contó que Juan Mendoza entró a su casa porque la nana de su hijo lo permitió. Él entró a su habitación con violencia.

"Entró y me dijo: 'Vamos a hablar' y en ese momento yo pensé me va a matar, mi hijo estaba en esa habitación y no podía gritar", contó Lorena Álvarez.

Sobre la carta que Juan Mendoza usó en su defensa en Panorama, Lorena Álvarez contó que su ex pareja la obligó a escribirla en medio de golpes y escupitajos.

"Él me decía qué tenía que poner en esa carta y él la arranca. La dobla en cuatro y me dijo: 'Con esta carta tengo para hacerte mierda así que ahora te aguantas y cualquier cosa que hagas aquí tengo para fregarte'", dijo.

"Yo lo único que quiero son garantías para mi vida porque y tengo miedo, yo ando con seguridad ahora. Lo que quiero descargar tajantemente es que esto tenga tintes políticos", agregó.

La conductora reveló que la ex esposa de Juan Mendoza se contactó con ella para contarle que también fue víctima de agresiones y presentó pruebas de correos electrónicos y audios.